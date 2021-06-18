影／老人受騙增加 中興警分局拍微電影保護銀髮族

新冠疫情緊張，詐騙集團趁機找老人行騙，60歲以上民眾遭詐騙比例增加。為了保護銀髮族免於受騙，南投縣中興警分局製作反詐騙微電影，將最常見的詐騙方式、手段及情境，呈現在微電影中，增加民眾防騙概念。

中興警分局說，「一提、二嚇、三監管」是詐騙集團最常用手段，微電影中假檢警的招數就是套用這種模式。所謂「提」是等待被害人提起電話，「嚇」是恐嚇被害人以為電話另一頭就是檢警機關，最後再約出來「監管」被害人的帳戶跟現金。

影片中受騙老翁一度對於假檢警身分存疑，仍被以「偵查不公開」為由，半恐嚇半威脅地帶到郵局提款，所幸行員發現不對勁，機警通報警察到場，當場戳破假檢警詐騙謊言，順利逮捕歸案，成功阻詐，過程逗趣連連，笑果十足。

中興分局也在臉書「南投縣政府警察局中興分局」粉絲專頁舉辦「按讚、分享」加「標註親友、輸入關鍵字」社群抽獎活動，準備22組全聯福利中心禮券、最大獎500元2名、100元20名，另外還有中興分局與名間鄉「柑宅仔福德宮」聯名製作的「平安香囊」，搭配香囊內的反詐騙及防疫標語，有土地公的加持神給力，保佑民眾平安健康，也保住荷包。活動參與踴躍，分享數破1000、2000次，分別都有加碼活動，最大獎禮券1000元，詳情請上粉絲專頁參與活動。

中興分局長黃念生說，微電影劇組編劇、導演、演員及攝影等人員，都由員警及退休同仁演出，希望透過經網路社群，增加民眾防詐騙觀念，影片連結：https://youtu.be/lJAeqLhmgKA，也可上中興警分局臉書粉絲專頁按讚、分享。