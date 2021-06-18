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防疫期間「外籍將軍」又來搞鬼 女子險遭詐20萬美金

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

防疫期間，民眾減少外出宅在家，台南警方卻發現詐騙案件有增加的趨勢，台南市警一分局東門派出所警員揭侊翰、林育廷昨天接獲金融機構通報，60多歲簡姓女子急著要匯款美金20萬元，對象竟是甫認識1個月素昧平生的外籍將軍，現場一直在使用手機與對方連繫，經警方戳破「假交友真詐財」伎倆，成功保住多年的積蓄。

警方調查，簡女表示在網路上認識一名自稱是外籍將軍的男子，認識1個月多，平時以LINE互相連繫聊天，男方平時噓寒問暖，讓她陷入異國戀情。然而，男方日前向她表示，因自己退休金因故無法撥款，需要一筆20萬美金手續費才能順利撥款，央求她前往銀行匯款美金20萬元至指定帳戶。

昨天下午，簡女趕往國泰世華銀行要匯款給男方，行員發現她神情慌張，且一直在使用手機連繫，再加上要匯款大筆金額至國外給不認識的外國男子，通報警方到場協助。東門派出所警員揭侊翰、林育廷苦口婆心，解說其「假交友真詐財」詐騙手法，她才恍然大悟遭騙，停止匯款。

第一分局指出，民眾防疫期間宅在家，對於網路交友時，不應輕易相信對方的甜言蜜語而任意將個人訊息傳給對方，若對方聲稱為美軍、外國人士或駐外人員等要求借錢、匯款等狀況時，更要提高警覺，切勿輕易答應，絕對不要匯款，以免遭到詐騙。

一旦心存疑慮，民眾可撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」警語，防止自身財產損失。

60多歲簡姓女子昨天急著要匯款美金20萬元給認識1個月的外籍將軍，經警方戳破「假交友真詐財」伎倆，成功保住多年的積蓄。記者邵心杰／翻攝
60多歲簡姓女子昨天急著要匯款美金20萬元給認識1個月的外籍將軍，經警方戳破「假交友真詐財」伎倆，成功保住多年的積蓄。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局東門派出所警員揭侊翰（右）、林育廷苦口婆心，解說其「假交友真詐財」詐騙手法，她才恍然大悟遭騙，停止匯款。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局東門派出所警員揭侊翰（右）、林育廷苦口婆心，解說其「假交友真詐財」詐騙手法，她才恍然大悟遭騙，停止匯款。記者邵心杰／翻攝

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