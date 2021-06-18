女不戴口罩跑給警追 學蜘蛛人登4樓高金母橋

昨傍晚，台中市張女在戶外不戴口罩，竟跑給警察追，一口氣爬上太平區新興路與旱溪東路口的金母橋，張女在約4樓高的北側鐵拱橋高處喊叫、比手畫腳，警消歷經驚險1小時，順利將女子救下。張女獲救後語無倫次，宣稱法務部部長是她的老公等語，警消將她強制送醫。

昨天傍晚6點多，張女(38歲)未戴口罩在太平區新興路閒晃，民眾檢舉女子未戴口罩，張女見警方到場竟跑給警察追，還學蜘蛛人爬上金母橋北側鐵拱橋高處，且在上方揮舞手腳、吼叫，情緒相當激動。

消防隊馳抵不敢大意，立即在下方鋪設氣墊；保安警察大隊第一中隊小隊長蔡東峰、石品垠、員警賴俊男、黃瑞豐在現場施行交通管制。

台中市消防局派雲梯車及救護車到場，晚上7點01分順利將張女救護下來，張女語無倫次宣稱法務部長是她的老公，擔心張女有異狀，台中市警局第五分局北屯所員警將張女強制送往衛生福利部台中醫院，通知張女家屬前往醫院探視。