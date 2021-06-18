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高雄6移工群聚喝酒飲食聊天遭投訴 警到場開6張舉發單

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市路竹區國昌路一群外籍移工疑在宿舍一樓吃海鮮燒烤、喝酒聊天聲音過大，鄰居報案請員警到場了解，警方發現現場6名越南籍移工未戴口罩，其中黃姓男子居住他處被同鄉找來，警方依傳染病防治法規定，開出6張群聚舉發單，並通知雇主、仲介公司加強宣導。

據了解，41歲裴姓男子、40歲潘姓男子、24歲潘姓男子等人皆為住在移工宿舍的越南籍移工，本月15日晚間8時許心血來潮買海鮮燒烤等食物回宿舍，並找住在其他地方的25歲黃姓同鄉，6人在宿舍一樓席地而坐、飲酒作樂，但因說話聲音太大，過去也曾多次發生類似情況，鄰居不滿向警方報案。

警方到場發現裴男等人未戴口罩、口罩放在旁邊，聚在一起喝酒吃飯，員警除了聯繫雇主及仲介公司加強勸導，也提醒裴男等人，疫情三級警戒期間，非必要社交群聚活動應禁止，如需用餐應帶回各自房間內食用，再遇到類似情況恐面臨二次開罰。

湖內警分局長洪振順提醒，民眾應遵守防疫相關規定，暫停各類非必要社交聚會，才能有效杜絕潛在傳播鏈，也請各仲介公司務必向所屬移工轉告相關防疫規定，移工如對開罰程序有疑問可請雇主或仲介公司協助了解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市路竹區國昌路一群外籍移工疑在宿舍一樓吃海鮮燒烤、喝酒聊天聲音過大遭檢舉，警到場開出群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區國昌路一群外籍移工疑在宿舍一樓吃海鮮燒烤、喝酒聊天聲音過大遭檢舉，警到場開出群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區國昌路一群外籍移工疑在宿舍一樓吃海鮮燒烤、喝酒聊天聲音過大遭檢舉，警到場開出群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區國昌路一群外籍移工疑在宿舍一樓吃海鮮燒烤、喝酒聊天聲音過大遭檢舉，警到場開出群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝

移工 宿舍 口罩

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