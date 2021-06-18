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獨／救護車自撞翻覆 同車護理師是救護員母親他自責

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市今天中午一輛民間救護車自撞90度翻覆，車內80歲女患者與其家屬意識清楚送醫。駕駛救護車的吳姓救護員自責，因同車陪同的50歲吳姓護理師是他母親，吳姓護理師頭部撕裂傷、眼睛腫起、意識清楚送醫。據了解，吳姓救護員繼承父親駕駛救護車職業，與護理師母親共事，吳母資深且經驗豐富，常提攜、指導後輩，是同事眼中「好學姊」，吳男隨後趕往醫院陪同母親。

台中市警局第六分局第六交通分隊調查，這起車禍發生在今天中午11點多，一輛民間救護車(中晟救護車股份有限公司)行經台灣大道與安和路口，自撞公車專用道旁的安全島，導致車輛90度翻覆，救護車沿途有開警示燈與警報器，吳姓救護員(22歲)酒測值為零。

到場協助的救護人員透露，吳姓救護員心情相當沮喪、自責，同車的吳姓護理師(50歲)是他的母親；吳員現場自述，因左側車輛太靠近，救護車閃避不及自撞，他相當自責讓患者與母親受傷。

吳男同事說，吳男的父親也是開救護車為業，與吳姓護理師是「鴛鴦救護檔」，一、兩年前吳父因中風而退休，改由吳男接掌父親職業，與母親一同出勤救援。

「學姊人很好，我們也很不捨！」另名吳男同事說，吳姓護理師是資深學姊，卻沒有前輩架子，相當照顧後輩，不吝嗇分享、指導救護經驗，「跟學姊一起出勤很安心」，希望她早日康復。

吳姓救護員在現場雖有輕傷但拒絕送醫，協助救出受困傷患送醫後，吳員趕到母親就醫的平等澄清醫院探視。

據了解，80歲張姓女患者因胃出血，由中山醫轉診台中榮總，其60歲女兒陪同，並由吳姓救護員駕駛民間救護車與吳姓護理師陪同送醫。

警消馳抵救援，救出張姓女患者，全身多處擦傷、意識清楚、其女兒左耳撕裂傷、意識清楚、吳姓女護士，頭部撕裂傷、意識清楚，3人均送醫後無礙。進一步車禍原因有待釐清。

吳姓救護員駕駛救護車自撞90度翻覆，造成80歲張姓患者、60歲張姓家屬與50歲吳姓護理師輕傷送醫，其中吳姓護理師是吳員母親，吳員相當自責。圖／讀者提供
吳姓救護員駕駛救護車自撞90度翻覆，造成80歲張姓患者、60歲張姓家屬與50歲吳姓護理師輕傷送醫，其中吳姓護理師是吳員母親，吳員相當自責。圖／讀者提供
吳姓救護員駕駛救護車自撞90度翻覆，造成80歲張姓患者、60歲張姓家屬與50歲吳姓護理師輕傷送醫，其中吳姓護理師是吳員母親，吳員相當自責。圖／讀者提供
吳姓救護員駕駛救護車自撞90度翻覆，造成80歲張姓患者、60歲張姓家屬與50歲吳姓護理師輕傷送醫，其中吳姓護理師是吳員母親，吳員相當自責。圖／讀者提供
吳姓救護員駕駛救護車自撞90度翻覆，造成80歲張姓患者、60歲張姓家屬與50歲吳姓護理師輕傷送醫，其中吳姓護理師是吳員母親，吳員相當自責。圖／讀者提供
吳姓救護員駕駛救護車自撞90度翻覆，造成80歲張姓患者、60歲張姓家屬與50歲吳姓護理師輕傷送醫，其中吳姓護理師是吳員母親，吳員相當自責。圖／讀者提供
吳姓救護員駕駛救護車自撞90度翻覆，造成80歲張姓患者、60歲張姓家屬與50歲吳姓護理師輕傷送醫，其中吳姓護理師是吳員母親，吳員相當自責。圖／讀者提供
吳姓救護員駕駛救護車自撞90度翻覆，造成80歲張姓患者、60歲張姓家屬與50歲吳姓護理師輕傷送醫，其中吳姓護理師是吳員母親，吳員相當自責。圖／讀者提供

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