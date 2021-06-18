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中低收入戶少年未戴口罩挨罰 群聚標準不一嘉縣警挨批

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣議員陳柏麟上午質詢，質疑全台三級防疫，警方取締群聚執法標準，6人戴口罩在戶外談話被罰，14歲中低收入孩子未戴口罩騎單車也挨罰，他質疑警察局以績效評比執法；警局長廖訓誠說，警方未用績效評比；縣長翁章梁表示，處罰不是目的，防疫執法從嚴。

陳柏麟說，全台防疫三級，他幾乎足不出戶，主持的調解會議不敢舉行，累積40多件塞車，他批警方取締群聚有不同標準，員警帶隊到市場防疫宣導，室外超過10人，是否算群聚要處罰? 如果不罰，為何6人戴口罩在戶外，遭員警以群聚違法拍照蒐證開單。

陳柏麟表示，5月20日全台三級防疫公告後，有名14歲中低收入孩子未戴口罩騎單車，遭警員開單，要被罰款1萬5千元，警員解釋是「上級交代的」，孩子找他哭訴陳情，他質疑警局以績效評比，要求員警取締。

警察局長廖訓誠說，警局未用績效評比要求員警取締，員警帶隊防疫宣導是執行公務，不是群聚，對未戴口罩及群聚，警方開舉發單，移交衛生局開裁罰單，員警執法會檢討。

衛生局長趙紋華說，防疫三級，出外戴口罩，禁止室內5人、室外10群聚，對中低收入孩子未戴口罩案件，還在處理中；縣長翁章梁表示，三級防疫大家出外都知道要戴口罩，開罰不是目的，禁止親友群聚，員警帶隊防疫不是群聚。

嘉義縣議員陳柏麟上午質詢，質疑全台三級防疫，警方取締群聚執法標準。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員陳柏麟上午質詢，質疑全台三級防疫，警方取締群聚執法標準。記者魯永明／翻攝

口罩 衛生局 警察

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