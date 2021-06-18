高雄女舊疾復發昏迷倒地 一個動作讓警消找到她
高雄洪姓女子有心臟病史，昨天傍晚她在愛河畔散步，突身體不適昏迷，幸好她在昏倒前撥出緊急求救電話，讓警消透過定位找到她，將她送醫，從鬼門關前拉回。
據了解，昨天傍晚6點多時，洪女（22歲）獨自在愛河河畔散步，突然洪感到胸悶不適，接著胸口疼痛，她在昏迷前靠著意志力支撐，拿出手機按下緊急求救電話。
當警消依靠報案電話定位迅速到達愛河時，發現昏迷狀態的洪女，手上還拿著手機，且手指頭還停留在緊急報案電話的按鈕上，身旁的背包裡裝有滿滿相關疾病的藥物。
警、消連忙將洪女喚醒，但洪短暫甦醒後言不及義，隨即又昏迷，經消防救護員檢視洪女狀況後，研判情況危急，警、消合力將女子搬上擔架，立即送高醫診治。
幸好送醫救治後，將洪女在鬼門關前拉回來。隨後聞訊到場的家屬心繫女兒現況狀況，頻頻感謝警方說「疫情嚴峻時刻，還麻煩警消醫護，有你們真好」。
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