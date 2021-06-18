快訊

厭女美國？那些「非自願守貞者」的仇女謀殺案

家在超級重災區 疫情期間房東「帶陌生人來看房」他氣炸

高雄女舊疾復發昏迷倒地 一個動作讓警消找到她

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄洪姓女子有心臟病史，昨天傍晚她在愛河畔散步，突身體不適昏迷，幸好她在昏倒前撥出緊急求救電話，讓警消透過定位找到她，將她送醫，從鬼門關前拉回。

據了解，昨天傍晚6點多時，洪女（22歲）獨自在愛河河畔散步，突然洪感到胸悶不適，接著胸口疼痛，她在昏迷前靠著意志力支撐，拿出手機按下緊急求救電話。

當警消依靠報案電話定位迅速到達愛河時，發現昏迷狀態的洪女，手上還拿著手機，且手指頭還停留在緊急報案電話的按鈕上，身旁的背包裡裝有滿滿相關疾病的藥物。

警、消連忙將洪女喚醒，但洪短暫甦醒後言不及義，隨即又昏迷，經消防救護員檢視洪女狀況後，研判情況危急，警、消合力將女子搬上擔架，立即送高醫診治。

幸好送醫救治後，將洪女在鬼門關前拉回來。隨後聞訊到場的家屬心繫女兒現況狀況，頻頻感謝警方說「疫情嚴峻時刻，還麻煩警消醫護，有你們真好」。

高雄洪姓女子有心臟病史，昨天傍晚她在愛河畔散步，突身體不適昏迷，幸好她在昏倒前撥出緊急求救電話，讓警消透過定位找到她。記者邱奕能／翻攝
高雄洪姓女子有心臟病史，昨天傍晚她在愛河畔散步，突身體不適昏迷，幸好她在昏倒前撥出緊急求救電話，讓警消透過定位找到她。記者邱奕能／翻攝
高雄洪姓女子有心臟病史，昨天傍晚她在愛河畔散步，突身體不適昏迷，幸好她在昏倒前撥出緊急求救電話，讓警消透過定位找到她。記者邱奕能／翻攝
高雄洪姓女子有心臟病史，昨天傍晚她在愛河畔散步，突身體不適昏迷，幸好她在昏倒前撥出緊急求救電話，讓警消透過定位找到她。記者邱奕能／翻攝

愛河 疫情 心臟病

延伸閱讀

高雄老翁接種後昨凌晨死亡 檢：未發現藥物過敏性休克

高雄大型企業防疫 移工宿舍完成降載分艙分流

熱血企業出錢出力備愛心餐挺醫護 暖心也暖胃

87歲以上長者打疫苗最後一天 高雄102歲阿公來接種

相關新聞

驚險一瞬間！台中消防員冒險爬20米高金母橋 救下婦人

一名婦人昨晚6時許，攀爬20米高、橫跨台中市北屯、太平的金母橋，並跨坐在鋼栱橋的頂端。台中市消防局獲報後，派遣中山分隊、...

影／剛出正濱漁港瞬間成火海！數十民眾拉繩救多船 1消防員送醫

基隆市正濱漁港「凱勝23號」漁船，今天上午10點多剛加滿油之後出港要捕魚，沒想到出發距港邊僅百餘公尺，船艙就竄出大火，船...

影／不顧疫情 4年輕人闖武嶺亭赤裸上身扭屁股自嗨

台灣新冠肺炎疫情確診人數1萬3千多人，死亡人數17日497人，仍有民眾不配合防疫，今天上午4名年輕人擅闖合歡山武嶺亭，2...

影／賓士2段式左轉停斑馬線上 網虧：機車騎太久了？

機車兩段式左轉，多數機車族都熟悉這項法規，但有汽車也跟著一同待轉，特異駕駛行為引起網友熱議。

影／冷氣保養疑錯接線路發生爆炸 男子臉部受傷送醫

53歲董姓男子昨晚在苗栗縣南庄鄉一處社區保養冷氣，疑似接電時發生線路錯接造成爆炸，他臉部受傷送醫治療，沒有生命危險。這起...

中低收入戶少年未戴口罩挨罰 群聚標準不一嘉縣警挨批

嘉義縣議員陳柏麟上午質詢，質疑全台三級防疫，警方取締群聚執法標準，6人戴口罩在戶外談話被罰，14歲中低收入孩子未戴口罩騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。