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防疫待不住了 登山健行客攀小百岳卻受困要人救

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣關西消防分隊前天晚間接獲民眾報案，指出受困在石門水庫附近的「石牛山」，救援隊立刻摸黑出動，果然發現自行登山健行的2名60多歲男女，身著輕便休閒運動服就去爬山，卻意外迷失山林當中，幸好救援隊連夜將人送下山，才結束一場驚魂。

據了解，莊姓男子與楊姓女子，僅穿著短袖、短褲的運動裝，還腳踩平底鞋，就想挑戰屬於小百岳之一的石牛山，他們原以為十分輕鬆，能在1小時內就登頂成功並往返，沒想到途中就迷失在樹林當中，一直到天黑都沒能找到出路，宛如遇上鬼打牆。

石牛山位於新竹縣及桃園市交界，海拔僅600多公尺，而且鄰近石門水庫，當地的景色不錯，因此平時都會吸引許多健行民眾前往爬山散步，但近來受疫情影響根本鮮少有人會外出登山，也導致該對莊男及楊女遇上迷路時，根本無法遇上路人求救。

所幸因為海拔不高，手機仍有訊號，他們在16日晚上約8點的時候通報119求救，新竹縣消防局接獲通報，立刻出動救援，但因爲天色已黑根本看不清路，救援隊甚至一路到過了午夜才發現受困石牛山上的民眾。

救援隊先是在17日凌晨0點30分發現受困山凹內的楊女，她說因為手機訊號不好，莊男往上攀爬找更好的求救點，救援隊才順著楊女指引繼續步行前進，也順利發現莊男身影，2人身上都有因滑倒造成的擦傷，所幸並無大礙。

據關西消防分隊所述，石牛山雖然攀登難度不高，但畢竟仍屬山林地帶，路程來回也要2到3小時，該受困民眾以為1小時就能來回太過大意，因此身上僅著輕裝、帶水壺，連保暖衣物、糧食都沒有，幸好在隔天凌晨連夜將人就下山，才沒釀成遺憾。

新竹縣消防局就呼籲，希望民眾疫情期間還是減少登山涉水，以免發生意外又要耗費人力搜救，浪費社會資源，且即便未來疫情解封，大家能夠開始出遊後，登山仍要做足準備功課。

關西消防分隊出動救援，順利在石牛山上救下受困山林的民眾。圖／關西消防分隊提供
關西消防分隊出動救援，順利在石牛山上救下受困山林的民眾。圖／關西消防分隊提供

石門水庫 新竹 疫情

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