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車禍引發毆人砸車糾紛 中市警逮5人送辦

中央社 / 台中18日電

周姓男子等5人今天清晨前往台中市北區訪友，準備開車離去時，與李男駕駛的轎車發生碰撞，周男等人不滿下車毆打李男並砸車，警方獲報後循線逮捕周男等5人依法送辦。

台中市政府警察局第二分局清晨4時45分接獲民眾報案，指北區中清路與文武街口有行車糾紛案。員警到場時，肇事雙方均已離開現場，事後其中一方的Uber司機、20歲李姓男子向警方報案遭對方施暴毆打。

警方查出，李男當時開白色豐田轎車經中清路與文武街口與賓士轎車擦撞，對方駕駛心生不滿，夥同友人共5人毆打李男，並使用皮帶鋼頭砸車，造成李男左臉頰挫傷、頭部不適，轎車右後方玻璃破損及右前方保險桿受損。

警方獲報後擴大調閱現場周邊監視器，循賓士車號，在案發3小時內傳喚30歲周姓車主到案。周男供稱，當時與同行友人慶生後，到中清路與文武街口附近大樓訪友，離去時與李男發生車禍糾紛。全案訊後周男等5人依恐嚇、傷害、毀損及妨礙自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市 警察 監視器

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