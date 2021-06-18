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鄉下卡拉OK店燈火通明 屏警查獲偷營業開舉發單
防疫三級警戒延長至本月28日，八大業者及娛樂休閒場所多能配合政府防疫政策暫停營業，但仍有少業者心存僥倖偷偷營業；屏東縣警局枋寮警分局昨晚接獲檢舉，在鄉內查獲一家卡拉OK店家違反營業禁令，因包廂內有多名客人飲酒消費事實，依違反傳染病防治法開立舉發單送衛生局裁罰，可處6萬至30萬元罰鍰。
枋寮分局昨晚接獲檢舉，指鄉內一家位處偏僻的卡拉OK店，店面燈火通明，並有人進出，疑有商業營業行為；警方派員入內查看，發現包廂內有3名客人，桌上有酒瓶，3人表示疫情期間在家太悶了，只是單純的朋友聚會聊天，都有戴上口罩，也未違反室內5人的防疫規定。
警方查出3名客人有消費行為，認定營業屬實，當場依違反傳染病防治法開立舉發單；枋寮警方說，在防疫警報未解除前，防疫相關工作不容有破口，呼籲相關業者遵守防疫規定，避免成為防疫破口，守住屏東縣境好不容易維持零確診的成果，
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