高雄老翁接種後昨凌晨死亡 檢：未發現藥物過敏性休克

高雄九旬老翁接種AZ疫苗後產生不良反應，送醫不治，今天高雄地檢署相驗老翁死因，少有在初步相驗後隨即解剖複驗。雄檢表示，初步判斷是主動脈嚴重粥狀硬化及腹主動脈瘤破裂，造成後腹腔出血，未發現藥物過敏性休克情狀，法醫已採檢體，待解剖報告書結果出爐才證實老翁確切死因。

據了解，具榮民身分的潘姓老翁（92歲）有心臟舊疾，曾在高雄榮總就醫，6月15日接種疫苗後，昨天凌晨身體不適，送高醫急救不治，家人控訴老翁的死與施打疫苗有關，才由檢警依刑事相驗查死因，高雄市政府也向中央通報疫苗接種嚴重不良反應事件。