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高雄老翁接種後昨凌晨死亡 檢：未發現藥物過敏性休克

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄九旬老翁接種AZ疫苗後產生不良反應，送醫不治，今天高雄地檢署相驗老翁死因，少有在初步相驗後隨即解剖複驗。雄檢表示，初步判斷是主動脈嚴重粥狀硬化及腹主動脈瘤破裂，造成後腹腔出血，未發現藥物過敏性休克情狀，法醫已採檢體，待解剖報告書結果出爐才證實老翁確切死因。

據了解，具榮民身分的潘姓老翁（92歲）有心臟舊疾，曾在高雄榮總就醫，6月15日接種疫苗後，昨天凌晨身體不適，送高醫急救不治，家人控訴老翁的死與施打疫苗有關，才由檢警依刑事相驗查死因，高雄市政府也向中央通報疫苗接種嚴重不良反應事件。

今天上午，雄檢檢察官在高雄市立殯儀館相驗，難得初驗後就馬上解剖複驗。雄檢表示，初步判斷是主動脈嚴重粥狀硬化及腹主動脈瘤破裂，造成後腹腔出血，法醫另發現，死者有心臟左冠狀動脈嚴重阻塞、心肌纖維化，但未發現藥物相關過敏性休克情狀，仍待解剖報告書結果出爐才能認定確切死亡原因。

高雄市1老翁接種疫苗後死亡，雄檢今天表示未發現藥物過敏性休克。圖中人物非當事人。本報資料照片
高雄市1老翁接種疫苗後死亡，雄檢今天表示未發現藥物過敏性休克。圖中人物非當事人。本報資料照片

AZ疫苗 高雄市

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