影／不顧疫情 4年輕人闖武嶺亭赤裸上身扭屁股自嗨

台灣新冠肺炎疫情確診人數1萬3千多人，死亡人數17日497人，仍有民眾不配合防疫，今天上午4名年輕人擅闖合歡山武嶺亭，2人赤裸上身在牌樓前扭屁股自嗨，網友感嘆「你扭的很用力，我看的很擔心」，太管處表示將追查身分，最高各開罰3000元。

武嶺海拔3275公尺是台灣公路最高點，也是合歡山必遊景點。5月中旬台灣新冠肺炎疫情爆發，全國升級第三級防疫警戒，民眾減少外出移動。但5月22日仍有一群大學畢業生聚集在武嶺亭拍照打卡，遭民眾檢舉成為防疫破口。太魯閣國家公園管理處23日緊急封閉武嶺亭，拉上封鎖線禁止遊客進入。

今天上午10時，有4名年輕人不顧禁止進入告示和封鎖線，擅闖武嶺亭。其中2名男子還脫下衣物上身赤裸，先坐在武嶺亭前由後方男子拍照，1名女生在旁觀看，2人玩的興起，雙手撐在武嶺亭牌樓前扭屁股相當嗨，隨後才穿上衣物。

過程都被公路總局即時影像系統拍下，許多民眾看的相當無言。臉書「中橫路況交通資訊站」粉絲頁也截下這段影像，貼文「你扭得很用力、我看了很擔心，切記！要脫千萬不要脫口罩 …」、「擅闖封閉區域真的很母湯」。

網友也留言「看到封鎖線就想闖的人很多，這只是剛好被拍到」，潘姓網友則說「有些人就是自私，如果大家都能乖乖聽話，也許早就能恢復過去的好時光」。