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台中救護車載80歲女病患90度翻車 救出2女、1護士送醫

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今天中午11點多，台中市西屯區發生救護車翻覆事故，初步檢視共波及3車輛，警消馳抵救援，救出救護車上80歲女性患者，全身多處擦傷、意識清楚、60歲患屬家屬女性，有左耳撕裂傷、意識清楚、50歲平等澄清女護士，頭部撕裂傷、意識清楚，3人均送醫。這起車禍事故肇因有待警方釐清。

據了解，這輛民間救護車載送80歲阿嬤送醫，行經西屯區台灣大道四段與安和路口，民間救護車不明原因翻覆90度，波及後方兩輛車輛煞車不及追撞。

台中市消防局派遣協和、西屯及工業區分隊、出動消防車3輛、救護車3輛、消防人員13名。

消防局指出，民間救護車車上80歲女性患者、全身多處擦傷、意識清楚，送往台中榮總醫院；60歲患者女性家屬、左耳撕裂傷、意識清楚，送往中港澄清醫院；50歲隨車女護士，頭部撕裂傷、意識清楚，送往平等澄清醫院。

台中市警察局第六分局指出，現場車禍現場尚未排除，已協助傷者盡速送醫，進一步車禍原因有待交通分隊釐清。

今天中午台中市西屯區發生救護車翻覆事故，警消救出3名女子，意識清楚，送醫。圖／讀者提供
今天中午台中市西屯區發生救護車翻覆事故，警消救出3名女子，意識清楚，送醫。圖／讀者提供
今天中午台中市西屯區發生救護車翻覆事故，警消救出3名女子，意識清楚，送醫。圖／讀者提供
今天中午台中市西屯區發生救護車翻覆事故，警消救出3名女子，意識清楚，送醫。圖／讀者提供
今天中午台中市西屯區發生救護車翻覆事故，警消救出3名女子，意識清楚，送醫。圖／讀者提供
今天中午台中市西屯區發生救護車翻覆事故，警消救出3名女子，意識清楚，送醫。圖／讀者提供
今天中午台中市西屯區發生救護車翻覆事故，警消救出3名女子，意識清楚，送醫。圖／讀者提供
今天中午台中市西屯區發生救護車翻覆事故，警消救出3名女子，意識清楚，送醫。圖／讀者提供

救護車 患者 車禍

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