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移工下班揪友小聚5人卻遭開罰 聽聞罰金都傻眼

聯合報 / 記者陳弘逸邱奕能／高雄即時報導

高雄三民區南華路附近一間印尼餐廳，日前有5名移工下班後，相約到友人的餐廳聚餐，恰巧遇上高雄市專勤隊宣導稽查，明顯違反防疫規定，經通譯告知罰鍰，5人當場傻眼，但警方仍依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。

高雄市專勤隊因應防疫，加強移民署推動「外來人口安心採檢防疫專案」，卻本月16日晚上，於火車站附近看見一家印尼料理餐廳室內仍亮著燈，便前往查看，隨後發現4女1男在屋內用餐。

經調查，5皆為印尼籍，其中4人為外籍移工在台合法從事口罩生產工作，另一人則是該店的經營者；由於5人在室內群聚，明顯違反防疫規定，專勤隊人員隨即通報警方前往開罰。

經過印尼通譯向5人告知，違反防疫規定會遭罰6至30萬元罰鍰，令5人當場嚇傻，其中一名移工表示，原以為沒那麼倒楣，才會找朋友到認識的店家吃飯；移工也哀求，只是朋友很久沒有相聚，並非故意違反規定。警方依法將5人開立告發單，函送衛生單位裁罰。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，為防止國內疫情擴散，將持續外來人口安心採檢防疫專案直到解除全國第三級疫情警戒日止，無論合法或失聯移工、逾期停居留之外來人口者，疑似感染症狀應立即出面就醫篩檢，符合專案資格則不會因接受篩檢及治療而被通報查處。

趙志成呼籲，外來人口應遵守全國三級警戒規定，未來將針對轄區外籍人士易聚集場所加強巡查，如有查獲違反疫情期間相關規定，必定依法配合警方告發處理。

４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供
４名移工下班相約到友人餐廳用餐，由於５人群聚違反防疫規定，由警方依法開立告發單，函送衛生單位裁罰。圖／高雄市專勤隊提供

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