手握武士刀等火車嚇壞旅客 檢認僅「單純攜帶」未恐嚇

桃園熊姓男子精神不穩，手握1把長達1公尺的武士刀在內壢火車站閒晃，旅客擔心他失控攻擊報案，警方又在他包包發現1把菜刀、3把折疊刀，依恐嚇公眾罪嫌送辦；檢方認為，熊未和旁人交談，也沒揮舞刀械，武士刀也未開鋒，僅是「單純攜帶」5把刀而已，難認有恐嚇公眾偵結不起訴。

檢警調查，熊男（39歲）去年11月14日早上11點多，腰間繫著1把長93公分的武士刀，大喇喇在內壢火車站第二月台遊蕩，因他神情行為怪異，有旅客目擊害怕他拔刀攻擊，主動告知站務人員並報案。

警方到場後，發現熊除了武士刀，隨身包包內還放有1把菜刀、3把折疊刀，經被帶回站長時詢問後，依恐嚇公眾罪嫌將他送辦。

檢方訊時，熊矢口否認犯行，辯稱自己有躁鬱症需吃藥，當天和父親吵架才會帶刀出門，正打算搭車到板橋，但隨身的武士刀沒有開鋒、也沒有揮舞，只是手中握者並未抽出刀鞘。

火車站人員則說，發現熊男腰間繫著1把類似武士刀的物品，他怕激怒對方先上前詢問是否為道具，但熊沒有理會也發現他眼神怪異，報警後也在場監視他舉動，直到員警到場就往天橋閃躲最後被攔截逮捕。

熊的父親則說，兒子當天早上情緒比較高昂，帶了不應該帶的刀械，以前都是在中庭繞一繞就回去，不知為何跑去火車站，但他本身沒有惡意，也沒有恐嚇公眾的意思。