影／繁殖場老闆轉行「毒菇農」 經營迷幻蘑菇農場牟利

原本從事寵物犬繁殖販售的陳姓男子，受疫情衝擊生意，防疫期間從網路習得栽種迷幻魔菇相關資訊，自行栽培種植，當起「毒菇農」透過網路牟利。保三總隊第一大隊台中偵查分隊經過長期追查，在陳男住家查獲高達6.4公斤第二級毒品西洛西賓（迷幻蘑菇）及培養烘乾製造設備一批，台中地檢署依違反毒品危害防制條例起訴陳男。

保三總隊第一大隊台中偵查分隊在台中地檢署檢察官洪國朝指揮下，去年4月在台中市華美西街破獲張男涉栽種製造大麻案，於扣案證物中赫然發現3包重達34公克乾燥迷幻蘑菇，經多月溯源追查，鎖定貨源來自高雄市岡山區的陳男，去年11月到陳男住處查獲高達6.4公斤第二級毒品西洛西賓（迷幻蘑菇）及培養烘乾製造設備一批，為國內罕見且目前起獲數量最大的迷幻蘑菇栽種場案。

據了解，33歲陳男家境不錯，原本與女友經營寵物犬繁殖場，因疫情影響業績，轉行當「菇農」，於住家栽種迷幻蘑菇。警方上門搜索時，陳男還一開始裝傻，辯稱是種植一般香菇；連同住的陳男媽媽也不知兒子栽植毒菇，以為是栽種一般食用香菇。

陳男供稱，1年前由網路習得迷幻蘑菇相關資訊，興起成為「菇農」牟利，除由國外購進「孢子印」自行培養栽種、製造、烘乾，自己也有先試吃過，確保無虞後，半年前透過網路以每公克批發價新台幣400元、零售價800元於相關社群兜售，再利用坊間無人商店進行收寄貨等轉手交易。台中地檢署將陳男依違反毒品危害防制條例起訴，將面臨7年以上有期徒刑的重罪。