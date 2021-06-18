影／剛出正濱漁港瞬間成火海！數十民眾拉繩救多船 1消防員送醫

基隆市正濱漁港「凱勝23號」漁船，今天上午10點多剛加滿油之後出港要捕魚，沒想到出發距港邊僅百餘公尺，船艙就竄出大火，船上當時有2名船員，緊急靠港搶救。消防人員到場時已濃煙竄天。由於港邊還有多艘船，現場數十漁工、船員、民眾拉繩索救船推到旁邊。一名消防員救火後，因溫度太高呼吸不順送醫。

基隆市消防局今天上午10點40分獲報，出動中正、信二、信義分隊共8車、20名消防員前往搶救，從岸邊射水。基隆海巡隊緊接著在10點51分航抵起火海域，以強力水柱從海中灌救，11點30控制火 勢，漁船已被燒成灰燼，只剩骨架。

救援人員說，漁船是在剛出港時就發生火燒船意外，到場時火勢猛烈，濃煙竄天，數百公尺外都可見黑煙，漁船因裝滿油，延燒猛烈，一發不可收拾，起火原因還待採證調查。

「大家卡緊拖，會燒到！」，由於港邊還有多艘船，現場漁工、船員、民眾及漁會人員等一起合力拉繩索救了2般船推到旁邊，才沒有被燒及，另有一艘船在黑煙中急駛逃出，也差點被大火波及。

消防人員表示，大批消防人員冒著高溫灌救，船上2人都安全逃出，後來有一名消防員救火後，到岸邊時，因溫度太高呼吸不順送醫，並沒有嗆傷。