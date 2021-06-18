快訊

購買千萬疫苗 政院授權了！除了郭台銘 台積電也加入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／剛出正濱漁港瞬間成火海！數十民眾拉繩救多船 1消防員送醫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆正濱漁港「凱勝23號」漁船，今天上午10點多剛加滿油之後出港要捕魚，沒想到出發距港邊僅百餘公尺，船艙就竄出大火，船上當時有2名船員，緊急靠港搶救。消防人員到場時已濃煙竄天。由於港邊還有多艘船，現場數十漁工、船員、民眾拉繩索救船推到旁邊。一名消防員救火後，因溫度太高呼吸不順送醫。

基隆市消防局今天上午10點40分獲報，出動中正、信二、信義分隊共8車、20名消防員前往搶救，從岸邊射水。基隆海巡隊緊接著在10點51分航抵起火海域，以強力水柱從海中灌救，11點30控制火 勢，漁船已被燒成灰燼，只剩骨架。

救援人員說，漁船是在剛出港時就發生火燒船意外，到場時火勢猛烈，濃煙竄天，數百公尺外都可見黑煙，漁船因裝滿油，延燒猛烈，一發不可收拾，起火原因還待採證調查。

「大家卡緊拖，會燒到！」，由於港邊還有多艘船，現場漁工、船員、民眾及漁會人員等一起合力拉繩索救了2般船推到旁邊，才沒有被燒及，另有一艘船在黑煙中急駛逃出，也差點被大火波及。

消防人員表示，大批消防人員冒著高溫灌救，船上2人都安全逃出，後來有一名消防員救火後，到岸邊時，因溫度太高呼吸不順送醫，並沒有嗆傷。

市議員張顥瀚說，「凱勝23號」發生火燒船，整艘船都陷入火海，幸好沒有人傷亡，相關財損由漁會協助漁民處理。

剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影
剛出港瞬間成火海民眾合力拉繩救多船，1消防員送醫。記者游明煌／攝影

消防員 基隆 正濱漁港

延伸閱讀

韓國最大電商物流中心大火 消防員受困逾6小時

圓山捷運站旁民宅傳火警 疑廚房失火消防員救出3人

影／台南仁德倉庫化學品大火難壓制 惡臭濃煙飄進高雄

民眾贈送茶飲便當要逐層通報？高雄市消防局這樣說

相關新聞

影／剛出正濱漁港瞬間成火海！數十民眾拉繩救多船 1消防員送醫

基隆市正濱漁港「凱勝23號」漁船，今天上午10點多剛加滿油之後出港要捕魚，沒想到出發距港邊僅百餘公尺，船艙就竄出大火，船...

影／賓士2段式左轉停斑馬線上 網虧：機車騎太久了？

機車兩段式左轉，多數機車族都熟悉這項法規，但有汽車也跟著一同待轉，特異駕駛行為引起網友熱議。

影／冷氣保養疑錯接線路發生爆炸 男子臉部受傷送醫

53歲董姓男子昨晚在苗栗縣南庄鄉一處社區保養冷氣，疑似接電時發生線路錯接造成爆炸，他臉部受傷送醫治療，沒有生命危險。這起...

移工下班揪友小聚5人卻遭開罰 聽聞罰金都傻眼

高雄三民區南華路附近一間印尼餐廳，日前有5名移工下班後，相約到友人的餐廳聚餐，恰巧遇上高雄市專勤隊宣導稽查，明顯違反防疫...

影／繁殖場老闆轉行「毒菇農」 經營迷幻蘑菇農場牟利

原本從事寵物犬繁殖販售的陳姓男子，受疫情衝擊生意，防疫期間從網路習得栽種迷幻魔菇相關資訊，自行栽培種植，當起「毒菇農」透...

手握武士刀等火車嚇壞旅客 檢認僅「單純攜帶」未恐嚇

桃園熊姓男子精神不穩，手握1把長達1公尺的武士刀在內壢火車站閒晃，旅客擔心他失控攻擊報案，警方又在他包包發現1把菜刀、3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。