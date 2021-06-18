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急需現金辦貸款淪為詐騙人頭帳號 北市警提醒民眾小心

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

北市刑警大隊提醒民眾，新冠肺炎疫情在國內持續延燒，全國提升三級防疫警戒後，不少民眾工作受到影響，被減薪、減班或是放無薪假，導致收入銳減，詐騙集團看準熱門紓困話題，透過社群網站投放廣告推出紓困方案，刊登短期周轉或是代辦低利貸款等貼文訊息，吸引民眾借貸，但民眾一不小心，就可能淪為警示人頭帳戶。

台北市北投區的王姓男子，五月下旬在家中用手機瀏覽臉書，看到臉書社團貼文，內容標榜提供紓困方案，可「小額借貸」、「支票貼現」、「身分證借貸」及「銀行代辦」等，王先生急需現金便加入貼文內的Line帳號，與自稱貸款專員的女子洽詢。

貸款專員要求王男將身分證、提款卡及存摺拍照上傳並提供密碼，表示要做審核，隨後給了一組超商交貨便代碼，要求王到超商將金融卡寄出，金融卡寄出後貸款專員再以各種理由拖延辦理紓困貸款，並要王男再提供其他金融機構的帳戶才能貸款，8天後王到銀行詢問，才知道自己的帳戶已被列為警示戶遭凍結不能使用，淪為詐騙集團的人頭帳戶。

警方說，詐欺集團為取得人頭帳號，在社群網站以紓困貸款話術騙取民眾金融帳戶，以供詐欺犯罪不法所得匯款，警方提醒，金融帳戶的存摺及提款卡屬於個人重要物品，無論任何原因，千萬不可以隨意交由他人使用，否則即可能成為詐欺集團共犯。

此外，金融帳戶內莫名多出來的款項，要記得趕快報警處理，千萬不要有占為己有或依詐欺集團指示轉帳或提領交付，務必提高警覺，有任何疑問請立即撥打165反詐騙專線諮詢，另外最新的防詐資訊皆可透過台北市警局「台北波麗士」及「反詐騙小金剛」臉書粉絲專頁上網瀏覽，以獲取最新防詐知識。

台北市警方提醒，民眾貸款要謹慎，以避免淪為人頭帳戶。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方提醒，民眾貸款要謹慎，以避免淪為人頭帳戶。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 詐欺 北市

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