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萬華青山宮遶境引火警 「玉璧三王府」負責人獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一年一度「艋舺青山王遶境」去年行經「玉碧三王府」紅壇時，因迎神活動施放鞭炮，煙火不慎噴衝至周姓男子住處燒燬頂加陽台。林姓「玉碧三王府」登記負責人挨告失火燒燬建物及住宅罪，台北地檢署認為罪嫌不足，日前給予不起訴處分。

檢方調查，一年一度「艋舺青山王遶境」十分熱鬧，但主轎於去年12月7日上午行經台北市環河南路二段「玉碧三王府」紅壇時引發火警，煙火不慎噴衝至周姓被害人及其周姓母親住處，燒燬頂樓加蓋陽台。

周姓被害人在警詢時表示，自已與母親同住，12月7日上午7點多，樓下遶境的人及三樓住戶上來敲門告知失火，當時是聽到樓下煙火爆炸聲，但實際上沒看到火警發生情況，是有人來說發生火警了。

周說，上頂加通往陽台外門發現有濃煙竄出，就跟母親立刻下樓，都沒有受傷，後來屋內財物皆被燒損，現場施放鞭炮的人都不認識，應該是「玉碧三王府」的工作人員吧。「玉碧三王府」在今年1月底有派人與其簽立協議書，約定支付32萬元並負責修繕。

林姓「玉碧三王府」登記負責人挨告失火燒燬建物及住宅罪，其否認犯行，辯稱在「玉碧三王府」並沒擔任任何職務，僅協助本次遶境遊行的的路申請事宜，施放爆竹煙火時他不在場，不認識兩名點火施放之人。自己也不知道當時現場實際負責人是誰。

檢方傳喚證人後，認為頂加是「玉碧三王府」人員施放煙火，不慎失火燒燬。但林姓登記負責人僅協助道路申請事宜，施放煙火時不在場，現有資料無法證明林姓登記負責人是參與本次遶境活動的現場負責人。

檢方認為，無證據證明其對本件煙火施放數量、擺設方式有何實際指揮監督權責，或有任何過失，難僅因其協助申請道路使用，即認定與本件失火燒燬現供人使用住宅犯行有關，因此依罪嫌不足，給予不起訴處分。

一年一度「艋舺青山王遶境」去年行經「玉碧三王府」紅壇時，煙火不慎噴衝至周姓男子住處燒燬頂加陽台。林姓「玉碧三王府」登記負責人挨告失火燒燬建物及住宅罪，台北地檢署給予不起訴處分。圖／本報資料照。
一年一度「艋舺青山王遶境」去年行經「玉碧三王府」紅壇時，煙火不慎噴衝至周姓男子住處燒燬頂加陽台。林姓「玉碧三王府」登記負責人挨告失火燒燬建物及住宅罪，台北地檢署給予不起訴處分。圖／本報資料照。

遶境 艋舺

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