北市街友兩次燒到體溫39度都拒絕就醫 昨晚身亡警憂恐染疫
台北市中山區河濱公園下溜冰場昨天晚上發生發燒街友死亡案件，路人是看到該街友躺在地上，明顯無動靜報案，其實該街友13日就因發燒倒地被路人發現報案，消防員到場對他量體溫，體溫超過39度；17日他仍躺在地上一動也不動，又有路人發現報案，消防員趕抵發現他仍在發燒，但他兩次都拒絕就醫，直到昨晚被發現身亡。
昨天晚上6點，79歲王姓街友躺在地上，經過路人發現報警，警消趕抵發現他明顯死亡，不過，王因有發燒，警方便通知聯合醫院醫師到場快篩，豈料醫師到場後拒絕快篩，稱死因不明，要檢警去做司法相驗。
警方私下認為，該街友發燒連續數天，最後死亡，有感染新冠肺炎可能，現場又無打鬥痕跡，街友也遺體無外傷、外力介入跡象，很有可能是病死，按理說病死應該行政相驗，醫師根本是卸責。
目前王的遺體被送至第二殯儀館等待司法相驗。據了解，王長期住在河濱公園下溜冰場，平時拿一條棉被蓋著就可入睡。
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