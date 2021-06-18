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防疫期桃園按摩店疑關門營業 2女辯只是跟客人純聊天
桃園市中壢警方接獲民眾檢舉，稱東興街某按摩館違反防疫停業規定私自營業按摩，員警昨天深夜前往按摩館周遭埋伏蒐證，發現有女子下樓開門將兩位男客帶上2樓，警方見時機成熟遂上前表明身分盤查，當場查獲張女(39歲)、杜女（32歲）按摩小姐和兩位男客人，女子否認營業，辯只是帶客人進店裡聊天，並無按摩等營業行為。
不過男客坦承確實是到店內按摩消費，警方檢附相關事證函請市政府經發局、衛生局等單位依據傳染病防治法裁罰。
警方追查客人按摩消費花2000元，店家將面臨至少6萬元罰款得不償失，呼籲業者及民眾，防疫期間應確實遵守相關規定，特定場所未依規定停業者，將開罰6萬至30萬元，若有惡性違規一律從重處分，必要時斷水斷電。
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