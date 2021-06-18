影／冷氣保養疑錯接線路發生爆炸 男子臉部受傷送醫

53歲董姓男子昨晚在苗栗縣南庄鄉一處社區保養冷氣，疑似接電時發生線路錯接造成爆炸，他臉部受傷送醫治療，沒有生命危險。這起冷氣機爆炸意外，許多資深消防員都不曾見過，爆炸現場令人怵目驚心。

苗栗縣消防局表示，昨天傍晚6點45分接獲通報，南庄鄉蘇維拉旁的一處社區內有人受傷，救護人員趕抵現場，發現董姓男子在陽台保養冷氣時發生爆炸意外，傷者意識清楚，臉部受傷送往頭份市為恭醫院治療。

【中央社／苗栗縣18日電】

苗栗縣南庄鄉一處社區的2樓透天厝，有工人在裝設冷氣機時，突然引發爆炸，導致53歲董姓男子臉部遭炸傷送醫救治，幸無生命危險。

苗栗縣消防局今天表示，17日晚間接獲民眾通報，南庄鄉田美村一處社區有民眾被炸傷，隨即派遣南庄救護人車前往救援，抵達現場看到一名冷氣施工人員顏面受傷，冒出大量鮮血，但意識清楚，救護人員馬上給予包紮止血，送往頭份市為恭醫院救治，無生命危險。

警方指出，勘查現場，原本要裝設在透天厝2樓的冷氣室外機，已經被燒得面目全非，陽台上還留有一大灘血跡，對於為何冷氣機會突然發生意外，還要進一步調查。

另一名裝設冷氣機30餘年經驗的楊姓業者指出，從來沒有遇到冷氣機爆炸的經驗，不過安裝過程中，因為冷媒有助燃效果，在填充冷媒時，如果沒有鎖緊室外機的喇叭口，附近又有火星，就可能引火發生危害或爆炸，因此安裝冷氣時，都會提醒工人，附近絕對不能有火源。

楊姓業者表示，一般而言，施工人員只要依照正常程序安裝，應不至於發生危險；苗栗縣政府消防局也呼籲民眾，若遇到冷氣機故障，應立即關閉電源，請來維修人員檢查，不可試圖開啟冷氣，以免引發危險。