快訊

打疫苗致死意外險賠不賠？保險局長這麼說

霸王過招：第一次「美俄總統高峰會」...拜登有贏嗎？

北市96歲老翁打疫苗後死亡 士檢將解剖查死因

中央社 / 台北17日電

台北市士林區1名96歲老翁昨天上午接種新冠肺炎疫苗，晚間突倒地不治。士林地檢署檢察官今天會同法醫相驗、採檢，並決定下週解剖查明死因。

96歲老翁昨天上午10時接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，晚間6時突然倒地不起，最後失去呼吸心跳。

台北市立聯合醫院昨天接獲通報後即刻派員協助，由於老翁生前有心臟相關疾病，為釐清死因，由警方報請士林地檢署進行司法相驗。

士檢檢察官今天會同法醫相驗，並由法醫採檢送驗釐清老翁是否感染新冠肺炎，另為確認死因，已安排下週進行解剖。

台北市副市長黃珊珊今天在北市防疫記者會表示，本案已報請司法相驗，而老翁可能屬於疫苗受害，衛生局也展開協助申請救濟的程序。

新冠肺炎 疫苗

延伸閱讀

郭台銘曝深夜接到陳時中致電 綠委：請黃珊珊參考

黃珊珊：精準疫調阻斷感染源 萬華1確診帶出5接觸PCR陽

接種時間「3轉彎」折騰長輩 黃珊珊：西園醫院自作主張

北市清零計畫 黃珊珊：針對萬華熱區精準疫調

相關新聞

拆除意外 今日戲院建築外牆再塌

高雄新興區屋齡逾50年的今日戲院建築物，今年1月時才傳出外牆倒塌，造成一名老翁受困；沒想到今天下午2點多時，包商進行...

高雄51歲員警打疫苗後不適 醫院診斷腦出血

高雄市六龜警分局51歲管姓員警15日下午打完疫苗，返家後出現嘔吐、發燒、頭痛等症狀，16日身體不適狀況加重，家屬聯繫救護...

影／全裸男36度高溫烈陽下 未戴口罩逛大街警壓制送醫

周姓男子今天未戴口罩，頂著36度高溫烈陽，全身光溜溜光腳逛大街，疑似思覺失調症發作，有衝撞員警動作，員警以強制力壓制，由...

網傳高端疫苗徵求青少年二期實驗 調查局約談2網友

疫情持續嚴峻、疫苗亂象層出不窮，調查局掌握情資顯示，臉書近日瘋傳2則假訊息，分別指國產高端疫苗將徵12至18歲青少年進行...

桃園工地刮強風 工人拆鷹架自13樓墜落不治

桃園市傳工地墜樓意外，張姓工人在13樓高處拆除鷹架，突然強風颳落上方鷹架，連帶勾住他腳踩的鷹架掉落，讓他不慎墜落，送醫後...

看「火神的眼淚」有感 樺興老闆捐200萬幫浦、空拍機救災

桃園市樺興模板公司董事長王盛春最近觀看「火神的眼淚」影集後很有感觸，今天前往消防局大園分隊捐贈總價近200萬元的移動式消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。