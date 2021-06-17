北市96歲老翁打疫苗後死亡 士檢將解剖查死因

台北市士林區1名96歲老翁昨天上午接種新冠肺炎疫苗，晚間突倒地不治。士林地檢署檢察官今天會同法醫相驗、採檢，並決定下週解剖查明死因。

96歲老翁昨天上午10時接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，晚間6時突然倒地不起，最後失去呼吸心跳。

台北市立聯合醫院昨天接獲通報後即刻派員協助，由於老翁生前有心臟相關疾病，為釐清死因，由警方報請士林地檢署進行司法相驗。

士檢檢察官今天會同法醫相驗，並由法醫採檢送驗釐清老翁是否感染新冠肺炎，另為確認死因，已安排下週進行解剖。

台北市副市長黃珊珊今天在北市防疫記者會表示，本案已報請司法相驗，而老翁可能屬於疫苗受害，衛生局也展開協助申請救濟的程序。