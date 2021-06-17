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台灣更生保護會三大紓困措施 助弱勢更生人走過抗疫期

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新冠肺炎疫情肆虐，台灣三級警戒連帶影響全台產業和個人生計，創業貸款事業主面臨暫停營業、營收銳減，又需面臨支付店面租金、無力負擔外送物流平台費等營運成本。更生人因工作暫停、減薪，也遇到家庭經濟中斷、子女停課在家學習無力購買設備等困難，台灣更生保護會規劃三大紓困措施，希望協助抗疫。

三大措施包括，持續提供圓夢創業貸款更生人紓困措施，減緩他們的營運壓力。還款中案件提供減還金額、暫停催收、延長還款期限三種暫時性保護措施；已清償案件，如受疫情影響，得參照更保會圓夢創業貸款專案報會審查原則，向各地分會申請第三次貸款。

也提供物流補貼，鼓勵圓夢創業貸款更生人加入物流平台（如Uber Eats、foodpanda）行列，擴展銷售管道，增加營業收入；更保會提供3個月（2021年6至8月）物流平台服務費50%的補貼，每人每月最高補助1萬元。

此外，更保總會和各地分會辦理相關會議或媒合物資所需時，將優先採購更生人自營產品。更保台北分會主任委員林炳耀已率先捐款，還購買更生產品25hrs咖啡、艾格諾先生蛋捲送至台大醫院給一線醫護人員。

第二項紓困措施是協助更生人家庭支持服務方案的弱勢家庭子女不停學。例如提供將於今年學年度第一學期就讀國小、國中、高中職者，補助學雜費、制服費、學習用品等費用，減輕就學困境，每位新生補助上限為2千元。

弱勢更生人子女若是國小中高年級、國中、高中職學生，因貧困弱勢缺乏數位學習的設備，經評估後，提供每位一組平板載具和網路設備。

第三項措施，則是更保總會和各地分會連結企業資源、愛心團體、更生人自營產品等組成愛心防疫物資包，讓弱勢更生家庭能安心生活、一同防疫。

台灣更生保護會表示，如有相關問題可撥打0800-788-595免付費電話詢問。

台灣更生保護會基隆分會整理愛心防疫物資，宅配到案家。記者王宏舜／翻攝
台灣更生保護會基隆分會整理愛心防疫物資，宅配到案家。記者王宏舜／翻攝

更生人 創業

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