持剪刀打劫運將還把車開走 男子遭起訴

一名盧姓男子今年5月間攜帶一把剪刀，在新北市永和叫了計程車，上車後指示司機前往三重，等到行駛到無人處時，盧男從後座拿出剪刀假載司機脖子上，要求他交出現金。警方獲報後循線逮人，新北地檢署依加重強盜等罪嫌，起訴盧男。

檢警查出，盧姓男子在今年5月29日深夜，在新北市永和叫計程車，並隨身攜帶一把剪刀。上車後，他做到後座，指示司機開往蘆洲，後來又要司機開往三重，盧男見四下無人，便從後座環抱司機的頸部，剪刀架在他脖子上，要他交出財物。

司機將身上的一千元現金交出後，推開盧男，並下車求救。盧男便順勢開走該計程車，逃往新竹。警方獲報後，調閱監視錄影畫面，隔日便發現該計程車，警方埋伏在計程車附近，等待盧男前來開車時，當場將他拘捕。