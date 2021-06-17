工人沒戴口罩稱要吃飯但未拿便當 警方依法查處

花蓮縣秀林鄉因崇德家族群聚案，累積染疫15人，轄區的新城警分局員警近日加強社區部落、風景區巡視及宣導，今天中午巡邏經過太魯閣國家公園內的綠水停車場時，發現有一名工人未戴口罩，上前了解，工人雖聲稱要吃便當，但他並未食用，手中也沒有拿便當，且身旁工人全部乖乖戴上口罩，員警當場開單舉發。

新城警分局表示，因近日秀林鄉疫情較為嚴峻，為維護民眾健康安全，加強巡邏避免出現防疫破口。天祥派出所員警中午巡邏經過台8線中橫公路169.4公里處的綠水停車場，因該處正執行綠水步道落石防護及長春周邊步道整修工程，有幾名工人在停車場內群聚。

天祥所長葛厚遠說，當時現場7名工人中，有1名男子未戴口罩，警方下車詢問，這名工人表示他是要吃便當，所以未戴口罩。但警方發現，這名工人手中沒有便當，且除了這名工人，其他6人都依規定戴上口罩，因此依中央流行疫情指揮中心的公布，以違反傳染病防治法開單舉發。