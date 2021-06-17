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憂長輩打疫苗猝死 桃園94歲翁未接種卻疑吃粽子噎死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，全台6月15日開始施打，卻陸續頻傳高齡長者猝死案例，桃園88歲婦人當天排隊2小時打完後，回家卻疑似吃粽子噎死。未料另名94歲老翁，因家人憂心長輩接種身體不適，考量他平時硬朗所以沒安排打疫苗，卻同樣疑似吃粽子噎到窒息身亡，已報請檢方相驗。

警方初步調查，平鎮區94歲老翁昨晚8點多在家吃晚餐，後來妻子見他都沒出聲，一進房間驚覺老翁躺在床上呼吸微弱，手裡還拿著吃到一半的粽子，緊急打電話報案，消防到場將他送醫急救，但最終仍不治。

據了解，老翁平時身體硬朗，生活起居尚能自主，加上15日疫苗開打後，全台接連傳出有高齡長者接種完死亡案例，為了不要冒風險，才沒安排帶他前往施打疫苗。

加上端午節剛過，家中還有剩下沒吃完的粽子，家人昨晚加熱後老翁當晚餐吃，沒想到卻疑似噎到送醫不治，令家屬相當難過，警方獲報後也已經報請檢方相驗，初步排除外力介入，家屬也無意見，詳細死因由檢方釐清中。

打疫苗示意圖。圖／報系資料照
打疫苗示意圖。圖／報系資料照

AZ疫苗 粽子

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