網傳高端疫苗徵求青少年二期實驗 調查局約談2網友

疫情持續嚴峻、疫苗亂象層出不窮，調查局掌握情資顯示，臉書近日瘋傳2則假訊息，分別指國產高端疫苗將徵12至18歲青少年進行二期試驗、板樹體育館門口停車場是染疫者集中場所，引發社會恐慌，循線約談2網友到案，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

臉書謠傳「高端疫苗徵12-18歲的二期試驗者>目前COVID-19疫苗試驗已在20歲以上受試者執行，未來如獲得主管機關緊急授權使用也只能給予該年齡層施打，針對在學12-18歲的青少年則無法接種疫苗獲得保護，因此該公司目前正在規劃12-18歲青少年的臨床試驗（360名），預計6月底開始，希望大家能現在開始幫忙詢問有意願讓孩子接種疫苗的家長親朋好友，並留下他們的聯絡方式。

內容包括，法定代理人姓名：聯絡電話：受試者姓名：受試者年齡：欲參加醫院：新竹馬階試驗簡述：接種2劑間隔28天，第2劑後追蹤6個月，每次回診需抽血採檢如果有意願，請直接連絡...」等不實訊息。

據調查，高端疫苗生物製劑公司、新竹馬偕紀念醫院均已澄清，尚未正式招募12至18歲受試者，且醫院並無接獲臨床研究相關申請，經溯源發現是南部蔡姓男子散布，調查局新竹市調查站今天約談蔡男，蔡男表示，訊息來自他人網路文章，基於支持國產疫苗，卻未經查證即張貼臉書，造成高端公司及馬偕醫院困擾，全案依法送辦。