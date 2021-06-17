快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳高端疫苗徵求青少年二期實驗 調查局約談2網友

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

疫情持續嚴峻、疫苗亂象層出不窮，調查局掌握情資顯示，臉書近日瘋傳2則假訊息，分別指國產高端疫苗將徵12至18歲青少年進行二期試驗、板樹體育館門口停車場是染疫者集中場所，引發社會恐慌，循線約談2網友到案，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

臉書謠傳「高端疫苗徵12-18歲的二期試驗者>目前COVID-19疫苗試驗已在20歲以上受試者執行，未來如獲得主管機關緊急授權使用也只能給予該年齡層施打，針對在學12-18歲的青少年則無法接種疫苗獲得保護，因此該公司目前正在規劃12-18歲青少年的臨床試驗（360名），預計6月底開始，希望大家能現在開始幫忙詢問有意願讓孩子接種疫苗的家長親朋好友，並留下他們的聯絡方式。

內容包括，法定代理人姓名：聯絡電話：受試者姓名：受試者年齡：欲參加醫院：新竹馬階試驗簡述：接種2劑間隔28天，第2劑後追蹤6個月，每次回診需抽血採檢如果有意願，請直接連絡...」等不實訊息。

據調查，高端疫苗生物製劑公司、新竹馬偕紀念醫院均已澄清，尚未正式招募12至18歲受試者，且醫院並無接獲臨床研究相關申請，經溯源發現是南部蔡姓男子散布，調查局新竹市調查站今天約談蔡男，蔡男表示，訊息來自他人網路文章，基於支持國產疫苗，卻未經查證即張貼臉書，造成高端公司及馬偕醫院困擾，全案依法送辦。

另臉書謠傳，「板樹體育館門口停車場，現在是染疫者集中場所，好友們最近千萬別接近啊」不實訊息，調查局新北市調查處向中華基督教救助協會查證，板樹體育館停車場是該協會配合衛生局運送解除隔離者地點，非染疫者集中場所，溯源查出是北部郭姓男子散布，昨天約談郭男，郭男表示，某天經過，見多人穿著防護衣，詢問周遭指揮交通者後，誤信其指稱附近有感染者等言論，未經查證即轉發至臉書，詢後依法送辦。

網傳高端疫苗徵求青少年二期實驗假訊息。圖／調查局提供
網傳高端疫苗徵求青少年二期實驗假訊息。圖／調查局提供

高端疫苗 新竹

延伸閱讀

台中接種疫苗後4死出現緩打潮？老人接種62%稍有影響

打新冠疫苗後發燒怎辦？專家警告這些情況快就醫

南投第二批AZ疫苗86歲以上長者優先 通知單明挨戶送達

郭董稱疫苗採購按計畫進行 陳時中：情勢仍非常困難

相關新聞

拆除意外 今日戲院建築外牆再塌

高雄新興區屋齡逾50年的今日戲院建築物，今年1月時才傳出外牆倒塌，造成一名老翁受困；沒想到今天下午2點多時，包商進行...

高雄51歲員警打疫苗後不適 醫院診斷腦出血

高雄市六龜警分局51歲管姓員警15日下午打完疫苗，返家後出現嘔吐、發燒、頭痛等症狀，16日身體不適狀況加重，家屬聯繫救護...

影／全裸男36度高溫烈陽下 未戴口罩逛大街警壓制送醫

周姓男子今天未戴口罩，頂著36度高溫烈陽，全身光溜溜光腳逛大街，疑似思覺失調症發作，有衝撞員警動作，員警以強制力壓制，由...

網傳高端疫苗徵求青少年二期實驗 調查局約談2網友

疫情持續嚴峻、疫苗亂象層出不窮，調查局掌握情資顯示，臉書近日瘋傳2則假訊息，分別指國產高端疫苗將徵12至18歲青少年進行...

桃園工地刮強風 工人拆鷹架自13樓墜落不治

桃園市傳工地墜樓意外，張姓工人在13樓高處拆除鷹架，突然強風颳落上方鷹架，連帶勾住他腳踩的鷹架掉落，讓他不慎墜落，送醫後...

看「火神的眼淚」有感 樺興老闆捐200萬幫浦、空拍機救災

桃園市樺興模板公司董事長王盛春最近觀看「火神的眼淚」影集後很有感觸，今天前往消防局大園分隊捐贈總價近200萬元的移動式消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。