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看「火神的眼淚」有感 樺興老闆捐200萬幫浦、空拍機救災

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市樺興模板公司董事長王盛春最近觀看「火神的眼淚」影集後很有感觸，今天前往消防局大園分隊捐贈總價近200萬元的移動式消防幫浦及空拍機，由消防局第三大隊大隊長殷明坤代表受贈、並表示，疫情又面臨缺水，轄區需要大型幫浦抽水及需要空拍機尋找火災熱點，感謝王盛春董捐贈幫浦及空拍機，對第三大隊及大園分隊如同救災「即時雨」。

樺興模板公司在大園區從事營建板模工程，興建許多知名科技大廠及數百棟大型廠房受肯定，王盛春與大園分隊結緣，了解分隊需要，決定捐贈移動式幫浦3台、紅外線熱顯像空拍機1台及無人機操作訓練課程，總價近200萬元。他說，觀看「火神的眼淚」影集，有感消防人員辛勞，本著取之社會、用之於社會精神，回饋社會。

殷明坤表示，大園地區廣闊、遍佈埤塘、灌渠，今年來疫情影響、加上缺水，救災經常靠抽取埤塘、圳溝用水救災，移動式幫浦可幫助抽取埤塘、圳溝用水，加上大園、蘆竹、觀音工廠密集，紅外線熱顯像空拍機能幫助尋找火災熱點，協助指揮官快速觀察火場判斷，都是救災非常實用的利器，有助提升消防第一線戰力。

樺興模板董事長王盛春（中）捐贈大園消防分隊總價近200萬元移動式消防幫浦及空拍機，消防局第三大隊長殷明坤（右）受贈。記者曾增勳／翻攝
樺興模板董事長王盛春（中）捐贈大園消防分隊總價近200萬元移動式消防幫浦及空拍機，消防局第三大隊長殷明坤（右）受贈。記者曾增勳／翻攝

空拍機 疫情 火災

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