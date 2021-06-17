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淡水防疫旅館被檢舉混居接一般客 新北：移送檢調偵辦

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市淡水蘊泉庄飯店被民眾檢舉，在去年9月讓某公司訂了55間房間，不但多出一般旅館的房間數，還違規接待一般旅客住防疫旅館，觀旅局長張愛晶表示，已重罰業者50萬並勒令暫停營業，但是業者在稽查時企圖規避，使公務員登載不實，涉及偽造文書，會移送檢調偵辦。

被檢舉的蘊泉庄飯店分成兩棟，分別作為防疫旅館及一般旅館，都各有39個房間，但民眾在今年5月檢舉時指出，蘊泉庄去年9月超收一般客，導致居家檢疫者和一般旅客有混居情形。

對於防疫旅館的定期稽查是否有疏漏，局長張愛晶表示，觀旅局在五月上旬接獲檢舉時，就主動調查，雖然沒有司法調查權，但積極根據發文內容，反向與訂房公司及旅行社求證，截至目前收到一家公司回文，市府認為這家旅館讓旅客涉入未知風險情節重大，不容寬貸、重罰50萬並勒令暫停營業，因業者心存僥倖，不排除依意圖使公務員登載不實，請檢調偵辦。

諾富特傳出混居時，新北多次強調未混居、專棟、採取更嚴格管制，但淡水蘊泉庄案則顯示，新北去年即核准「同旅館同時收一般客、檢疫客」。對此張愛晶回應，針對防疫旅館，觀旅局每個月都有定期與不定期稽查，在疫情嚴峻期間，也有加強稽查頻率，全新北市的防疫旅館 都是專棟專用，只有這家蘊泉庄飯店是兩棟，一棟做為防疫旅館，另一棟可收一般旅客，是符合規定，但是業者在稽查時企圖規避，使公務員登載不實，涉及偽造文書，會移送檢調偵辦。

副市長劉和然表示，針對業者偽造文書登載不實，一定追究到底，問題在於業者造假，新北所有防疫旅館僅蘊泉庄飯店是兩棟建築物，但是是分開、沒有連通，一棟給一般旅客、一棟給防疫旅館，現在要求防疫旅館找獨棟的，若有一棟以上就會全部徵收。

觀旅局長張愛晶表示，已重罰業者50萬並勒令暫停營業，但是業者在稽查時企圖規避，使公務員登載不實，涉及偽造文書，會移送檢調偵辦。圖／擷取自侯友宜臉書
觀旅局長張愛晶表示，已重罰業者50萬並勒令暫停營業，但是業者在稽查時企圖規避，使公務員登載不實，涉及偽造文書，會移送檢調偵辦。圖／擷取自侯友宜臉書

防疫旅館

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