淡水防疫旅館被檢舉混居接一般客 新北：移送檢調偵辦

新北市淡水蘊泉庄飯店被民眾檢舉，在去年9月讓某公司訂了55間房間，不但多出一般旅館的房間數，還違規接待一般旅客住防疫旅館，觀旅局長張愛晶表示，已重罰業者50萬並勒令暫停營業，但是業者在稽查時企圖規避，使公務員登載不實，涉及偽造文書，會移送檢調偵辦。

被檢舉的蘊泉庄飯店分成兩棟，分別作為防疫旅館及一般旅館，都各有39個房間，但民眾在今年5月檢舉時指出，蘊泉庄去年9月超收一般客，導致居家檢疫者和一般旅客有混居情形。

對於防疫旅館的定期稽查是否有疏漏，局長張愛晶表示，觀旅局在五月上旬接獲檢舉時，就主動調查，雖然沒有司法調查權，但積極根據發文內容，反向與訂房公司及旅行社求證，截至目前收到一家公司回文，市府認為這家旅館讓旅客涉入未知風險情節重大，不容寬貸、重罰50萬並勒令暫停營業，因業者心存僥倖，不排除依意圖使公務員登載不實，請檢調偵辦。

諾富特傳出混居時，新北多次強調未混居、專棟、採取更嚴格管制，但淡水蘊泉庄案則顯示，新北去年即核准「同旅館同時收一般客、檢疫客」。對此張愛晶回應，針對防疫旅館，觀旅局每個月都有定期與不定期稽查，在疫情嚴峻期間，也有加強稽查頻率，全新北市的防疫旅館 都是專棟專用，只有這家蘊泉庄飯店是兩棟，一棟做為防疫旅館，另一棟可收一般旅客，是符合規定，但是業者在稽查時企圖規避，使公務員登載不實，涉及偽造文書，會移送檢調偵辦。