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拆除意外 今日戲院建築外牆再塌

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄新興區屋齡逾50年的今日戲院建築物，今年1月時才傳出外牆倒塌，造成一名老翁受困；沒想到今天下午2點多時，包商進行拆除作業，建築物後方的外牆再度倒塌，壓毀對面住戶外牆。

位於新興區同愛街上的這棟5層樓舊大樓，過去曾是今日戲院、今日歌廳、三溫暖，今年1月才傳出外牆倒塌，讓業主下定決心拆除。今天下午2點半左右，包商怪手在進行拆除作業時，疑因結構體不堪重壓，導致建築物後方外牆倒塌。

因進行拆除工程，現場進行交通管制，事故後沒有造成人員受傷，警方獲報到場後另在現場拉起封鎖線，協助交管，避免人車進入。

不過，外牆倒塌波及到拆除現場對面3戶，僅部分住戶遮雨棚、玻璃破裂，另有住戶2部冷氣遭砸毀。

警方通知市府工務局到場，依建築法84條勒令停工並裁處，另現場工程廢棄物已由施工廠商調派車輛清運。

高雄新興區同愛街上某棟大樓今天下午2點多時，因拆除作業施工不慎，外牆倒塌壓毀對面住戶外牆，幸好沒人員受傷。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區同愛街上某棟大樓今天下午2點多時，因拆除作業施工不慎，外牆倒塌壓毀對面住戶外牆，幸好沒人員受傷。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區同愛街上某棟大樓今天下午2點多時，因拆除作業施工不慎，外牆倒塌壓毀對面住戶外牆，幸好沒人員受傷。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區同愛街上某棟大樓今天下午2點多時，因拆除作業施工不慎，外牆倒塌壓毀對面住戶外牆，幸好沒人員受傷。記者邱奕能／翻攝

建築

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