影／全裸男36度高溫烈陽下 未戴口罩逛大街警壓制送醫

周姓男子今天未戴口罩，頂著36度高溫烈陽，全身光溜溜光腳逛大街，疑似思覺失調症發作，有衝撞員警動作，員警以強制力壓制，由救護車送醫，周男未戴口罩部分，警方將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移由衛生局裁處。

新北市警方今天上午11時50分，近中午時接獲民眾報案，在中和區板南、立言街口，一名男子全身赤裸且未戴口罩，還光著腳走在人行道上遊蕩，路過民眾見狀紛紛閃避。

中和警方獲報到場，的確發現該名裸男在逛大街，員警大聲要求穿好個人衣物及配戴口罩，但屢勸不聽且一路往中山路與板南路口跑，甚至衝到車道上意圖給車撞的自傷行為，員警擔心發生意外，實施強制力並噴灑辣椒水，強力壓制加以保護管束，並通知救護車送往雙和醫院。

經查該名裸男為衛生局列管的周姓男子（35歲），今天疑似思覺失調症發作，才會做出如此失控行為，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移由衛生局裁處。

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