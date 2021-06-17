影／獨居婦輪椅「落輪」卡路中 男警直接抱起上巡邏車

台中市56歲彭姓婦人乘坐電動輪椅外出採買，輪椅一側車輪在半途中掉落，進退不得。警方到場，得知彭婦獨居，家中無親友協助返家，警員余盛評抱起彭婦，協助上、下巡邏車；彭婦有感，在外碰到困難，「沒有人幫忙真的很糟糕」，還好有警察相救，相當感謝。

56歲彭姓婦人出入靠電動輪椅代步，前天外出購買午餐，電動車卻卡在南區復興路與民意街口，彭婦請身旁一對情侶協助報警。

台中市警察局第三分局正義所員警余盛評、高振傑到場，發現電動輪椅一側車輪「落輪」，電動輪椅嚴重傾斜，彭婦坐在上頭相當危險，余員協助先將彭婦抱到巡邏車上乘坐休息。

電動輪椅廠商到場，發現故障零件無法現場維修，需帶回檢修，將自推型輪椅借給彭婦。