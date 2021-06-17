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鳳山團購公司聚人潮 民眾擔憂成破口

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山區一間團購公司，正值疫情期間，卻常有民眾到外排隊領貨，有民眾擔憂成防疫破口；轄區警方忠孝派出所前往關心，業者說除了到店內取貨時僅開放2人進入外，也有進行實聯制、噴灑酒精等消毒動作，嚴守政府防疫規定。

據了解，這間團購公司位於鳳山區光復路上，為顧客於網路社群團購生活用品，但店外時常有排隊領貨的人，讓民眾擔憂成防疫破口，看了不禁捏了一把冷汗。

轄區警方鳳山分局忠孝派出所前往了解，詢問業者，對方說消費者取貨時先領取號碼，再依社交距離排隊等待，未有群聚情形，且入店內取貨也僅開放2人進入，另有員工在門口進行實聯制、噴灑酒精、量額溫等動作。

鳳山分局呼籲，疫情雖趨平穩，民眾仍應遵守相關防疫規定，若接獲檢舉各式商家有違反傳染病防治法相關規定，將函請衛生局查處。

高雄鳳山區一間團購公司，正值疫情期間，卻常有民眾到外排隊領貨，有民眾擔憂成防疫破口。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區一間團購公司，正值疫情期間，卻常有民眾到外排隊領貨，有民眾擔憂成防疫破口。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區一間團購公司，正值疫情期間，卻常有民眾到外排隊領貨，有民眾擔憂成防疫破口。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區一間團購公司，正值疫情期間，卻常有民眾到外排隊領貨，有民眾擔憂成防疫破口。記者邱奕能／翻攝

疫情 實聯制 酒精

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