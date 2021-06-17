南投騎士暗夜閃狗慘犁田 中興警巡邏巧遇暖救援
南投縣六旬曾姓男子日前深夜騎車行經南投市東閔路時，疑為閃躲突然竄出的野狗，竟連人帶車「犁田」摔進路旁農田，被剛好在巡邏的永清派出所員警眼尖發現，並協助牽車脫困，及時救援令曾很感謝，中興警分局今也發文褒揚2名員警。
中興警分局指出，年逾六旬的曾姓民眾老家在南投，平時則住在台中，13日回老家辦事，但因隔天一早台中又有事情要處理，因此在14日凌晨1時許從南投騎車要趕回台中住家，未料騎車行經南投市東閔、中華路口附近卻發生車禍。
當時曾男1個人騎車在東閔路上，突然路旁衝出一隻小狗，嚇了他一大跳，更為了要閃避牠，連人帶車衝進路旁的農田裡，所幸當時車速不快，因此人沒有大礙，但那時候已是深夜，往來沒有人車，還在苦思如脫困，忽然就看到有警車趨近。
永清派出所表示，當時所長楊順淵、警員傅永宏正好執行夜間防疫巡邏勤務，巡經東閔路眼尖發現農田有人影，立即駕車靠近查看，確認真有人摔落田間，趕緊下車確認騎車的曾男身體無礙後，又推又扛的幫他把車抬回道路上。
而楊、傅2人及時的暖心救援，不僅讓曾相當感謝，中興警分局今也發文褒揚，分局長黃念生說，深夜落實勤務，並秉持同理心主動關懷需協助民眾，善盡警察之責，而民眾若遇緊急情事就撥打110尋求警方協助，員警都會竭盡所能幫忙。
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