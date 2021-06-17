單親少女父親過世後跟男網友離家7天 高雄少年隊尋回

高雄少女小惠（化名）在父親離世後，於交友軟體上認識一名男網友，2人相談一陣子後，小惠就離家跟著男網友外出遊玩，7天後被高雄市警察局少年隊尋回。

據了解，小惠父母離異後跟著父親居住，今年2月時父親過世，小惠與家人關係疏離，進而在手機交友軟體上認識一名年約30歲的男姓網友。

本月9日時拿著安全帽離開住家，且未與家人連絡；心急如焚的親友擔心小惠遭誘拐，便在各大臉書社團Po文請網友協尋，前天晚上10點報案。

少年隊接獲失蹤人口報案後，隨即組成專案小組與家屬聯絡，透過清查小惠交往對象，發現小惠離家後曾到前鎮區、屏東等地待過，但無法得知確切地點。少年隊只好發動朋友圈協尋，間接得知小惠在楠梓區，昨天晚上8點陪同家屬前往尋獲。