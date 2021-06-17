品牌任選連嬌生都有 攝影師向教授詐賣疫苗遭逮成全國首例

新冠肺炎疫苗全球缺貨，高雄30歲陳姓男子卻自稱有「特殊管道」，可以拿到大廠出產的疫苗，每劑只要1760元，品牌任君挑選，連罕見嬌生疫苗都有，吹得比買不到疫苗的郭台銘、佛光山還要厲害，後來有大學教授覺得可疑上網「釣魚」，發現陳男根本只是藉假疫苗大發國難財，氣得向檢警單位舉報，警方前晚趁陳嫌取款時，將他逮捕歸案，今被高雄地檢署向法院聲押獲准，這也是全國破獲首例疫苗詐騙案。

檢警調查，自稱是攝影師的陳姓男子疑似缺錢花用，將腦筋動到現在全球短缺的疫苗身上，陳男先用假帳號在臉書貼文，自稱「打疫苗要快，我就是有管道拿得到」，甚至誇下海口稱哪家品牌疫苗他都有，「只要你指定，我就幫你買到」。

每劑疫苗陳嫌販售1300元，包含快篩費260元、施打費200元，每人只要付出1760元就能接種，他還自稱有配合的醫師，預購後收取接種者資料，等他安排計程車到府接送，就能接種指定的疫苗，「剩餘費用還能指定捐給慈善團體，謝謝大家的愛心」。

由於新冠肺炎疫苗短缺，連鴻海創辦人郭台銘、佛光山出面幫政府洽談，都四處碰壁，陳嫌卻有「特殊管道」可以拿到大廠疫苗，連罕見的嬌生疫苗都有，令不少人好奇。

有大學教授覺得可疑，私訊陳嫌洽談接種疫苗，陳煞有其事的提出接種方案，還請教授提供接種者資料；陳嫌還誆騙教授，稱好心肝私下接種疫苗爆發後，他擔心匯款會留下紀錄，因此雙方約定好在高雄市區碰面取款，完成預購後他會再安排不知情的計程車，接送至合作的醫療院所。

為取信被害人，陳嫌還會扮演「醫師」聯繫接種時間與相關事宜，後來教授確定陳嫌應是疫苗詐騙後，隨即通報檢警單位查緝，警方獲報後，由高雄地檢署防疫處理小組主任檢察官朱婉綺、檢察官許怡萍指揮高雄市刑大、三民二分局調查。