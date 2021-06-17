演藝圈知名造型師不甩「10+7」言語霸凌醫護、還外出逛街

雙北疫情逐漸趨緩，但仍有人在非常時期要做害群之馬！演藝圈知名邱姓造型師日前確診，因病狀轉為輕症，符合「10+7」規定，於6月8日出院進行隔離，但她不僅在未知情況下入住北市一家旅館隔離，還每天外出趴趴走、逛夜市，甚至高調在臉書打卡，引發友人、粉絲恐慌。

邱女在造型師業界中小有名氣，從業10多年，曾擔任許多通告藝人、寫真女星造型師，也曾以來賓身分上過吳宗憲、吳珊儒主持的「小明星大跟班」，大談業界秘辛，其臉書更有逾千名粉絲追蹤。

爆料者指出，邱女在5月26日在臉書表示去醫院採檢確診，5月28日在北市聯合醫院陽明院區時，還在臉書打卡表示「四點終於等到隔離病房720」，並連續2天在臉書打卡紀錄醫護送來的早餐。

但沒多久邱女6月4日再度於臉書發文說，已從北市聯醫陽明院區轉院至忠孝院區，自己是輕症，還抱怨病房太冷，棉被只有一件，告知醫護卻沒有回應，也沒有水可以喝。

有疑似知情的親友在留言處透露，邱女之所以轉院是因先前大鬧醫院，還試圖闖院；邱女轉送往忠孝院區後的隔天還在臉書上傳照片，秀出手臂淤青情況，稱自己手根本無法動。

神隱幾天後，邱女因病情好轉，符合「10+7」規定，可改入住防疫旅館進行隔離，沒想到有網友爆料邱女隔離期間私自外出，還PO出在柏油路上的照片，私下詢問卻得到「在飯店隔離，很煩很想回家，就去外面一下下而已」回應，邱女甚至坦承隔離結束前，就拿下口罩到處跑。