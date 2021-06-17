影／3男2女均約20歲群聚打麻將 台中警斥：還不戴口罩

還在群聚打麻將！台中市張男防疫在家嫌無聊，居然找來4名友人在家打麻將，警方獲報馳抵，3男2女坐在麻將桌上有說有笑，5人都沒戴口罩。張男辯稱，「自己家也不行喔？」現場蒐證員警氣得怒斥，「現在不行群聚啊！你們5個還不戴口罩！」警方蒐證後移請市府權責機關裁罰，5人恐吃上31萬5千元罰鍰。

昨天下午3點多，台中市警局第六分局何安派出所接獲民眾檢舉，西屯區華美西街2段巷弄內民宅傳出麻將聲與嘻笑聲，疑似民眾群聚，警方獲報訪查，發現屋內人數5人，已違反政府防疫期間室內不得超過5人以上群聚規定。

據了解，19歲張男防疫期間居家無聊，打電話邀林男(19歲)、蘇女(19歲)、粘男(20歲)與黃女(19歲)來家中打麻將，3男2女喧嘩打麻將，有說有笑。

見警方上門，張男還嗆聲，「在自己家(打麻將)也不行喔？」現場員警聽了直搖頭說，現在防疫期間室內人數不能超過5人聚會，「你們5個還不戴口罩！」只見年輕男女依舊說笑，不知道事情輕重。