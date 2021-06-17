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越女陪酒轉性交易「照騙」 頭份警方防疫情破口查獲
一名阮姓越南女子原在酒店陪酒，因新冠肺炎疫情關係，她轉明為暗承租套房，盜用網路美女照留下假心得，招徠客人涉嫌半套性交易，苗栗縣警局頭份分局防堵疫情破口，昨天循線員警全身防護裝備查獲，案依社會秩序維護法裁處。
頭份分局網路巡邏，昨天發現某網路論壇有刊登「疫情過渡期 有些困難 生活不易一切靠自己，願意對我伸出援手的哥哥！我會盡心盡力的服務，由衷的感謝我的服務絕對不會比別人差，不介意的話可以交個朋友」，疑似從事一樓一鳳色情交易訊息，循線在頭份市當場查獲阮姓越南女子提供半套性交易服務。
警方初步調查， 阮女原在頭份市某越南女子酒店陪酒，因為疫情關係，承租套房從事半套性交易，並由友人代為網路刊登訊息，盜用網路美女圖並在論壇留下假的心得，吸引男客上門，警方懷疑阮女可能與多人接觸，恐為防疫破口，查緝時不敢大意，全身穿著防護裝備，落實防疫作為。
頭份分局長何孟宗表示，國內疫情嚴峻，仍持續三警戒，警方為防堵疫情破口，分局將持續執行網路巡邏及地區查訪，強力取締私下營業的各類娛樂高風險場所，及個人性交易服務者，呼籲業者應遵守相關防疫規定，不要以身試法。
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