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新竹縣雙神探小隊長 破獲重大社會案件獲全國模範警察

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹警察局2名員警榮獲第57屆全國模範警察，分別為新湖警分局偵查隊小隊長鍾志杰及橫山警分局偵查隊小隊長許家銘，2人都各自因偵破重大刑案而獲獎，被肯定維護治安所做的辛勞付出與犧牲奉獻，警局長吳敬田也在警察節當天，親赴分局表揚2名傑出員警。

新湖警分局偵查隊小隊長鍾志杰，去年偵破殺人命案、破獲多起槍砲彈藥刀械管制條例案及新興毒品彩虹菸集團等案；他從警12年來，都堅持追根究底，也摸索出偵辦案件調閱監視錄影系統是最有效的方法之一，他甚至曾一天內監看畫面10幾個小時，為了就是把犯罪事實真相還原，對被害人及家屬有所交代。

橫山警分局偵查隊小隊長許家銘，本身是尖石鄉泰雅族原住民，已經從警25年，早已練就細膩敏捷的偵查技巧，辦案出奇制勝，曾一舉瓦解「上、中、下游一條龍式」的山老鼠集團、還破獲台3線棉被裹屍凶殺命案、尖石鄉殺人棄屍等案。

警察局長吳敬田對於2人能獲獎都與有榮焉，除了恭喜鍾志杰、許家銘等2位同仁榮膺全國模範警察這分殊榮外，另以攀登百岳為例，穩紮穩打，一步一腳印，恪遵法律規定，踐行程序正義，為執法人員偵辦案件的不二法門。

吳敬田同時也肯定、感謝常年致力維護社會治安的全體警察同仁，及所有警察寶眷無私的支持，每一位獲獎同仁的背後，除有相互扶持的團隊外，最重要的是所有警察眷屬，願意體諒、支持警察同仁不分晝夜辛勞工作，做他們最大的強力後盾，也期勉同仁再接再厲，為新竹締造更好的治安成績。

新湖警分局偵查隊小隊長鍾志杰（右），獲第57屆全國模範警察。圖／竹縣警提供
新湖警分局偵查隊小隊長鍾志杰（右），獲第57屆全國模範警察。圖／竹縣警提供
橫山警分局偵查隊小隊長許家銘（右），獲第57屆全國模範警察。圖／竹縣警提供
橫山警分局偵查隊小隊長許家銘（右），獲第57屆全國模範警察。圖／竹縣警提供

警察 新竹 命案

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