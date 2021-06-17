駕駛阻擋消防、救護車件數 新北逐年增加去年共21件

近期熱播的台劇「火神的眼淚」中，有救護車與未避讓的車輛發生碰撞情節，新北交通事件裁決處統計，近幾年未避、禮讓消防車、救護車或警備車的違規件數逐年增加，去年更高達21件，違者可依法開罰，致人受傷或死亡更可處9萬罰緩。

新北日前有駕駛人開車行經路口，因未避讓救護車而遭員警當場舉發，駕駛人不服提出申訴，法院認為民眾已聽聞救護車警號，仍冒然穿越路口，明顯有「不立即避讓」的違規事實，判駕駛人須繳納3600元罰鍰並吊銷駕照。

裁決處統計，未避、禮讓的案件數持續增加，2018年6件、2019年9件、2020年21件，今年截至4月為止還有2件。違者可依據交通管理處罰條例第45條第2項規定開罰。

裁決處長李忠台說，駕駛人聽到救護車、消防車或警備車等執行勤務緊急車輛的警號，應立刻避、禮讓至右邊路側或相鄰車道，不得在後跟隨急駛、併駛或超越。