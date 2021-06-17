影／台中女離奇路倒台灣大道 遭車輾斃當場頭顱破裂

台中市昨晚10時許，一名女子穿越行人穿越道橫跨台灣大道二段到對向，隨後路倒在分隔島附近，遭後方許男轎車輾過，女子當場頭顱破裂，傷重不治。死者衣著疑似遊民，但由於頭部嚴重破損，警消第一時間以為是男性，警方表示，死者為年約50多歲女性，已由鑑識人員進行身分比對，進一步死因有待相驗釐清。

這起離奇死亡車禍發生在昨晚10點多，一名女子步行在台灣大道二段412號附近，由行人穿越道橫越台灣大道二段到對向，至中央分隔島處往407號方向行走，不明原因路倒在分隔島附近，許男駕駛轎車沿台灣大道二段最內側快車道直行，不慎壓到女子，隨後駕車離開。

台中市消防局第一時間接獲報案，有民眾指有男子疑似酒醉路倒，救護人員馳抵近看發現路倒民眾頭顱破裂，明顯死亡，通報警方後續處理。

台中市警察局第一分局表示，經鑑識小組採證，死者為年約50多歲女子，身上無證件，已採驗進行身分比對，通知家屬，相驗時將進行抽血，釐清死者有無酒精反應。

據悉，許男通知到案稱，「以為壓到石頭，或是類似東西」，不知道有人躺在路上，會繼續開車。