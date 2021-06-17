台中男躺快車道遭輾過爆頭亡 肇事駕駛：以為是石頭

台中市消防局勤指中心在昨晚10時許獲報，有人躺在西區台灣大道、中興街附近的快車道上，警、消到場時，發現一名男子已頭顱破裂，明顯死亡，警方初步研判，男子可能在橫越道路時，遭車輛撞上後送命，警方調閱監視器後，查出案發時是許姓男子開車行經該處，許到案後辯稱「以為壓到石頭」，全案將依過失致死罪方向偵辦，並報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在昨晚10時與獲報，有男子疑喝醉，躺在西區台灣大道的快車道上，鄰近中興街口，中港消防分隊抵達時，發現該名男子已頭顱破裂，明顯死亡，因此交由台中市第一警分局交通分隊後續調查，警方初步研判，男子應是橫越道路時，遭車輛撞上而送命，男子疑為街友，身上無任何身分證件，將後續查明男子身分，聯絡家屬配合檢察官相驗，釐清死因。