疫情太漫長 擺攤單親媽生計快斷炊

疫情壓力下，在市集、夜市討生活擺攤族收入幾乎歸零，或改成在家銷售，靠熟客支持度小月。高雄有擺攤單親媽媽說，無法出門做生意但場租負擔還在，經濟壓力雪上加霜，有人和孩子勒緊褲帶一天吃一餐，處境艱辛。高雄市議員林于凱說，近期有不少單親媽媽求助，多數擺攤維生，也有人原本在八大行業上班，突失去收入生活壓力倍增，呼籲社政單位要更留意這類邊緣家庭，協助挺過難關。

高雄六年級江姓單親媽媽平時擺攤賣植物盆栽、飾品、西點等，獨力扶養讀大學一年級、五專一年級的孩子，五月中旬後，擺攤生意中斷，收入歸零，每月要負擔2萬多元房貸，讓她焦慮不已，和孩子省吃儉用，將物慾降到最低。

江姓女子說，她名下有房子，就是她與兩個孩子棲身的窩，目前還在繳房貸，她平時在台鐵科工館站附近一處6坪店面做小生意，銷售盆栽、飾品、手工餅乾等自製產品，也曾嘗試網路銷售，因不諳電商操作技巧，網路銷售成績欠佳，決定專注在實體通路銷售。

江女說，她去年曾申請疫情擴大急難紓困方案，但沒有通過，她認為「這代表我還過得去，一定有更多比我還需要幫忙的人」，她評估，今年應該申請也無法通過，就是平常心不強求，不期待靠救助金度日，希望有更多人看見她的努力，支持她用心製作的產品。

高雄47歲王姓女子的兒子讀小一，她喪偶6年多，平時在市場擺攤賣飾品，產品單價低，一天營收頂多2、3千元，孩子停課後，她在家照顧兒子，收入斷炊，現暫住娘家房子，疫情看不到盡頭，如何維持生計，心頭沉重。