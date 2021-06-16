國華高球俱樂部會長捐視訊報案系統 幫助淡水員警抗疫
疫情持續嚴峻，北投國華高爾夫球俱樂部會長何劉連連女士為感謝員警辛勞，今天捐贈一批防疫物資給新北市淡水警分局，包括空氣濾淨機、遠端視訊報案系統等等，希望有效提升執勤安全。
這批物資花費近200萬元，包括107組消毒噴霧器、44台空氣濾淨機、1台公文消毒機、以及5套視訊報案系統，每套包含2台電腦主機、2個液晶螢幕、視訊鏡頭、麥克風、手寫板等，可讓民眾坐在派出所安排的戶外洽公座位，與室內的警員連線視訊對話，減少面對面接觸。
何劉連連女士說，警察除了維護治安，在防疫工作上也肩負重要角色，在這波疫情中看到不少員警執勤時染疫，令人不捨，希望盡一分心力，支持警察抵抗疫情。
國華高爾夫球場位於北市北投與新北淡水交界，俱樂部地址登記在淡水區小坪頂。淡水警分局長黃南山表示，感謝俱樂部何劉連連會長的善舉，這批物資很有實質助益，尤其視訊報案系統可大幅提高執勤安全性，將依照勤務繁重程度，預計分配2套給水碓派出所，交通分隊和中山路、中正路派出所各1套。
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