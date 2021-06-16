嘉市82歲婦倒臥檢疫旅館廁所 救治3周過世排除染疫
82歲陳姓婦人上月16日與兒子從中國大陸返台，入住嘉義市檢疫旅館，檢疫第5天被發現在房內廁所跌倒，且失去呼吸心跳，送醫後雖一度恢復生命跡象，仍於端午連假期間過世。檢警查出，陳婦檢疫前曾做PCR呈陰性，也沒症狀，今下午相驗確認為跌倒造成顱內出血，屬於意外。
據了解，陳婦本月13日宣告不治，家屬原認為行政相驗即可，且正值端午連假，直到昨天至衛生所辦理，被告知因跌倒才送醫，需進行司法相驗，昨晚才向警方報案，晚了3天相驗。
檢警查出，陳姓婦人與兒子今年前往上海，5月16日返台，依規定要進行14天居家檢疫，她與兒子入住嘉市檢疫旅館，預計5月31日期滿，不料入住第5天就發生意外。
本月20日凌晨，陳姓婦人被發現在房間內廁所跌倒，消防人員獲報趕來救護時，她已失去呼吸心跳，屬到院前死亡，經醫院急診搶救後雖恢復生命跡象，轉送加護病房治療，但本月13日她情況惡化，急轉直下，最後不治。
由於情況敏感，檢警今天相驗相當謹慎，先確認陳婦返台入境，就有做PCR檢測呈陰性，發生意外之前，也都沒有特殊症狀，才認定她為跌倒造成顱內出血，純屬意外；陳婦家屬也對死因沒有意見。
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