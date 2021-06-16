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風好大！台鐵桃園內壢段樹倒軌道 火車差30公尺撞上

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市今最強出現5級陣風，上午桃園、內壢2火車站間就有路樹因此被吹斷，枝節末段倒在軌道上方，正好有員警在附近處理糾紛，趕至現場馬上按下緊急停止鈕，正駛近的自強號列車及時在樹前30公尺停下，有驚無險。

桃園警分局今天10時18分許接獲報案，指國際路平交道往中壢方向旁的大樹被強風吹倒，從鐵道旁小公園延伸至軌道上空，枝幹粗大恐影響行車安全。

正好轄區龍安派出所員警在國際路上排解民眾糾紛，接獲消息在2分鐘內趕往現場，當時平交道警示燈閃爍，警示音響起，橫桿正在緩緩降下，遠處有一輛自強號列車駛來，事態非常緊急。

員警立刻按下緊急停止鈕，駕駛見狀立刻緊急煞車，列車及時停下，只差30公尺就撞上樹幹，有驚無險。

該路段自10時21分起停駛，南北向列車改以東正線單線行車，鐵路警察、鐵路局工程人員隨後趕至現場，花1小時鋸斷枝幹並排除障礙，桃園內壢段才於11時30分恢復通行。

鐵路局人員到場排除倒在軌道上的路樹。記者楊湛華／翻攝
鐵路局人員到場排除倒在軌道上的路樹。記者楊湛華／翻攝
桃園、內壢火車站區段有公園大樹被吹倒，火車停駛1小時。記者楊湛華／翻攝
桃園、內壢火車站區段有公園大樹被吹倒，火車停駛1小時。記者楊湛華／翻攝

自強號 警察

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