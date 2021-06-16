我要點「A餐」或坐專屬位置 高雄暖心老闆提供愛心餐

疫情來勢洶洶，餐飲業無法內用，全高市有近2萬家餐飲業受影響，還是不忘對需要的人伸出援手，愈來愈多店家推出愛心餐。繼日前高雄市長陳其邁在記者會中公開讚揚的公寓咖啡外，柒拾伍號老麵館也響應愛心餐食，大社麵線店、岡山烤杯平價燒烤店也都提供「A餐」、或者坐在「專屬座位」就能得到免費餐點。

高雄市老字號「公寓咖啡」每周二、五晚間各做5份餐點放庭院桌上供有需求者取食，回響超過預期，決定主動增量，「實在不捨抱著希望上門卻落寞離去的身影」，不惜將當天營業用食材、員工餐都做給需要的人。陳姓業主說，每次實際發出都超過10份餐，他觀察有失業父母取餐想帶給孩子吃，也有隔代家庭爺奶帶孫子來拿餐，讓他看了揪心。

高雄柒拾伍號老麵館也透過臉書宣布，一周有三天傍晚，門口庭院桌子擺放5個愛心餐食，提供給需要的人，需要的人不用登記可以取走，直到6月底。店長說，恢復營業後，生意真的很慘淡，但受到大家幫助能持續開業，「我們很知足」。

岡山烤杯平價燒烤近日也啟動愛心待用餐，可以直接告知服務人員1份A餐，不用多說什麼，不付錢可直接帶走餐點。邱姓業者說，這陣子店內生意少八、九成，雖然生意差很多，日子也不好過，「但有更多比我們更不好的人」，現階段領餐盒的人不多，所以沒有期限，只希望疫情趕快過去。