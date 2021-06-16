基隆路口鷹架倒塌前10秒「紅燈變綠燈」 所有車驚險逃過一劫

基隆港務分公司發包拆除暖暖區源遠路閒置員工宿舍「惠明新村」，防塵帆布鷹架今天上午不堪強風吹襲，傾倒在路面，連圍牆也被壓垮。意外發生前10秒，路口紅燈變綠燈，當時停等紅燈車輛及時開走，幸運逃過一劫。

現場道路監視器拍下鷹架倒塌過程，當時有成排的車輛在路口遇紅燈停車，還好鷹架倒塌前10秒，燈號轉換為綠燈，車輛依序駛離現場，才沒有被人車被壓住，造成傷亡。鷹架倒塌一半時扯斷監視器電線，畫面即中斷。

基隆港務分公司表示，事發10分鐘內就通知廠商前往清理，把倒塌的防塵帆布及竹製鷹清理完畢，後續會再要求廠商調派挖土機，清理倒塌的磚造圍牆，並與廠商就損壞事項討論賠償事宜。

基隆市議員林旻勳說，上午接到民眾通知源遠路旁惠明新村旁的防塵帆布倒塌，馬上趕到現場查看。詢問港務分公司得知，正準備拆除這處閒置宿舍，事先設置防塵帆布因為早上風大，帆布受強風吹襲，連同鷹架傾倒，下方的圍牆也垮了。

林旻勳說，基隆港務分公司和包商知道消息，已到現場善後。過程中謝謝警方到場維護交通，避免引發事故。鷹架和帆布倒塌時，沒有壓到人車是不幸中的大幸。